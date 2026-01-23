Αγωνία για το εξάχρονο παιδί που διασωληνώθηκε από επιπλοκές της γρίπης, επιδεινώθηκε η κατάστασή του
ΕΛΛΑΔΑ
Γρίπη Εγκεφαλίτιδα Νοσοκομείο Παίδων

Αγωνία για το εξάχρονο παιδί που διασωληνώθηκε από επιπλοκές της γρίπης, επιδεινώθηκε η κατάστασή του

Καλύτερη είναι η εικόνα για ένα τρίχρονο αγοράκι από την Κόρινθο που είχε διασωληνωθεί και αυτό

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» ένα παιδί 6 ετών με γρίπη, καθώς διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης.

Το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και σπασμούς ενώ ήταν αφυδατωμένο.

Οι γιατροί το διασωλήνωσαν άμεσα και έκαναν αξονική και μαγνητική.

Εν τω μεταξύ, και ένα αγοράκι 3 ετών με γρίπη είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στην Κόρινθο. Διασωληνώθηκε και χθες διακομίστηκε στην Αθήνα.

Η κατάστασή του είναι πλέον καλύτερη και αναμένεται να μεταφερθεί σε απλή κλίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες πριν από δύο εβδομάδες είχε περάσει και κορωνοϊό, με αποτέλεσμα ο οργανισμός του να είναι εξασθενημένος.

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται σε νοσοκομεία με έντονα συμπτώματα γρίπης.

Το τελευταίο διάστημα στα δύο νοσοκομεία Παίδων προσέρχονται περί τα 420-430 παιδιά με γρίπη, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την περίοδο των Χριστουγέννων όταν ο αριθμός αυτός έφτανε τα 500.
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

