Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Διασωληνωμένα δύο παιδιά 3 και 6 ετών με γρίπη στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία»
Διασωληνωμένα δύο παιδιά 3 και 6 ετών με γρίπη στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία»
Ο 6χρονος πήγε σήμερα στο νοσοκομείο - Από την Κόρινθο μεταφέρθηκε την Πέμπτη ο 3χρονος
Διασωληνωμένα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύονται δύο παιδιά 3 και 6 ετών με γρίπη.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 6χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σήμερα, Παρασκευή, το πρωί και υποβάλλεται σε εξετάσεις.
Το δεύτερο παιδί, 3 ετών, μεταφέρθηκε στην Αθήνα από την Κόρινθο με τους γιατρούς να κρίνουν ότι χρειάζεται διασωλήνωση το βράδυ της Πέμπτης.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, δε, ότι ο 3χρονος πηγαίνει καλύτερα και αναμένεται να ξεκινήσουν διαδικασίες αποσωλήνωσης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες το τελευταίο διάστημα στα δύο νοσοκομεία Παίδων προσέρχονται περί τα 420-430 παιδιά με γρίπη, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την περίοδο των Χριστουγέννων όταν ο αριθμός αυτός έφτανε τα 500.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 6χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σήμερα, Παρασκευή, το πρωί και υποβάλλεται σε εξετάσεις.
Το δεύτερο παιδί, 3 ετών, μεταφέρθηκε στην Αθήνα από την Κόρινθο με τους γιατρούς να κρίνουν ότι χρειάζεται διασωλήνωση το βράδυ της Πέμπτης.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, δε, ότι ο 3χρονος πηγαίνει καλύτερα και αναμένεται να ξεκινήσουν διαδικασίες αποσωλήνωσης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες το τελευταίο διάστημα στα δύο νοσοκομεία Παίδων προσέρχονται περί τα 420-430 παιδιά με γρίπη, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την περίοδο των Χριστουγέννων όταν ο αριθμός αυτός έφτανε τα 500.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα