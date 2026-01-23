Διασωληνωμένα δύο παιδιά 3 και 6 ετών με γρίπη στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία»
ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΘ Παίδων Αγία Σοφία Γρίπη

Ο 6χρονος πήγε σήμερα στο νοσοκομείο - Από την Κόρινθο μεταφέρθηκε την Πέμπτη ο 3χρονος

Γιώργος Χρήστου
Διασωληνωμένα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύονται δύο παιδιά 3 και 6 ετών με γρίπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 6χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σήμερα, Παρασκευή, το πρωί και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Το δεύτερο παιδί, 3 ετών, μεταφέρθηκε στην Αθήνα από την Κόρινθο με τους γιατρούς να κρίνουν ότι χρειάζεται διασωλήνωση το βράδυ της Πέμπτης.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν, δε, ότι ο 3χρονος πηγαίνει καλύτερα και αναμένεται να ξεκινήσουν διαδικασίες αποσωλήνωσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το τελευταίο διάστημα στα δύο νοσοκομεία Παίδων προσέρχονται περί τα 420-430 παιδιά με γρίπη, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την περίοδο των Χριστουγέννων όταν ο αριθμός αυτός έφτανε τα 500.
Γιώργος Χρήστου
