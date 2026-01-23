Πάνω από 472.000 θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς, 16 νέα κρούσματα σε έξι περιοχές
Πάνω από 472.000 θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της ευλογιάς, 16 νέα κρούσματα σε έξι περιοχές

Έχουν καταγραφεί συνολικά 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου σε 2.559 εκτροφές σε όλη τη χώρα

Σε 472.928 ανέρχονται τα αιγοπρόβατα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς μεταξύ Αυγούστου 2024 και 18 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ).

Επίσης, έχουν καταγραφεί συνολικά 2.061 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου σε 2.559 εκτροφές σε όλη τη χώρα. Για την περίοδο από 10 έως 18 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 16 νέα κρούσματα σε έξι περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, πέντε κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αιτωλοακαρνανία, τρία στην Αχαΐα, τρία στην Ηλεία, δύο στην Καρδίτσα, δύο στην Πιερία και ένα στη Ροδόπη.

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας χαρακτηρίζεται κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, με τις αρμόδιες Αρχές να τονίζουν ότι οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν αυστηρά τις προβλεπόμενες οδηγίες.
