Τροπολογία-σκούπα για αυθαίρετα, άδειες, ταυτότητα κτιρίου και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας: Ποιους αφορά
Τι προβλέπεται για τις άδειες που έχουν ακυρωθεί λόγω χρήσης των μπόνους του ΝΟΚ
Τροπολογία με σειρά παρατάσεων σε σημαντικές πολεοδομικές προθεσμίες, καθώς και στα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σύμφωνα με την τροπολογία, στο άρθρο 3 (παρ. 2–6) προβλέπονται επείγουσες πολεοδομικές παρατάσεις. Ειδικότερα, παρατείνεται έως την καταληκτική ημερομηνία επανέκδοσης οικοδομικής άδειας μέσω του συστήματος «e-Άδειες» η αναστολή επιβολής κυρώσεων για κτίσματα των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν ακυρωθεί ή ακυρώνονται λόγω χρήσης πολεοδομικών κινήτρων και προσαυξήσεων (ΝΟΚ). Παράλληλα, παρατείνεται και η μη εφαρμογή των απαγορεύσεων δικαιοπραξιών για τα συγκεκριμένα ακίνητα.
Επιπλέον, μετατίθεται έως την 1η Φεβρουαρίου 2028 η προθεσμία σύνταξης και υποβολής Ταυτότητας Κτιρίου για τα κτίρια Κατηγορίας Ι. Έως τις 31 Μαρτίου 2028 παρατείνεται και η δυνατότητα υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης των κατηγοριών 1 έως 4, εφόσον είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011.
Η τροπολογία προβλέπει ακόμη παράταση, έως τις 31 Μαρτίου 2027, του επιτρεπτού λειτουργίας χερσαίων εγκαταστάσεων διαχείμανσης και μικροεπισκευών σκαφών, καθώς και διατήρηση της αρμοδιότητας εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης από τα υφιστάμενα αρμόδια όργανα έως τις 30 Ιουνίου 2026.
Στο άρθρο 4 της τροπολογίας περιλαμβάνεται και ρύθμιση για τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 η προθεσμία ενεργοποίησης Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Α.Η.Ε.) που έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω της Γ’ ανταγωνιστικής διαδικασίας, λόγω καθυστερήσεων που έχουν προκύψει κατά την υλοποίησή τους.
Όπως επισημαίνεται, με τις ρυθμίσεις αυτές το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρεί να αποτρέψει τη δημιουργία νέων αδιεξόδων στην αγορά ακινήτων, να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου και να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στο νέο πολεοδομικό και ενεργειακό πλαίσιο.
