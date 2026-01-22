Σοβαρές καταστροφές στη Βάρη από τη κακοκαιρία, γυναίκα σκαρφάλωσε σε δέντρο για να σωθεί από τα ορμητικά νερά
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ΒΒΒ) και ο Δήμος Γλυφάδας μετά την χθεσινή κακοκαιρία

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική την Τετάρτη 21/01 άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές στη Βάρη, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικούς χειμάρρους και τις υποδομές να υφίστανται σοβαρές ζημιές.

Σε πολλά σημεία στην περιοχή το οδόστρωμα υπέστη καθίζηση, ενώ τμήματα δρόμων ξηλώθηκαν ολοκληρωτικά από την ένταση των χειμάρρων. Ένα πυροσβεστικό όχημα στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Τριπόλεως, ανετράπη κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, καθώς ο δρόμος είχε καλυφθεί από λασπόνερα και φερτά υλικά.




Παράλληλα, δεν ήταν λίγοι και οι οδηγοί που εγκλωβίστηκαν μέσα στα οχήματά τους, κινδυνεύοντας να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά. Σε ένα από τα περιστατικά, γυναίκα ανέβηκε σε δέντρο για να σωθεί, χωρίς να μπορεί να κατέβει, έως ότου δυνάμεις της Πυροσβεστικής επενέβησαν και την απομάκρυναν με ασφάλεια. Όπως περιγράφει ο σύζυγός της στην κάμερα του ΕΡΤnews, το όχημα μετακινήθηκε ανεξέλεγκτα για περίπου 100 μέτρα, με τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει επικίνδυνα στο εσωτερικό. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί πιασμένη από δέντρο, μέχρι την επιχείρηση απεγκλωβισμού από την ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική.

Το πρωί της Πέμπτης, η εικόνα στη Βάρη παραμένει προβληματική, με κατοίκους να αναζητούν τα οχήματά τους, τα οποία παρασύρθηκαν από λασποχείμαρρους και εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία. Πολλά αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από λάσπες και φερτά υλικά, ενώ η αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να απαιτήσει χρόνο.

Σε ανάρτησή του στο Forum των 3Β, κάτοικος της περιοχής περιγράφει εικόνες εκτεταμένης καταστροφής, κάνοντας λόγο για σπασμένες μάντρες, υποχωρημένους δρόμους και πλημμυρισμένα σπίτια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να απομακρύνουν τα λασπόνερα με κουβάδες. Παράλληλα, εκφράζει την αγωνία του για το αν θα υπάρξει ουσιαστική αποκατάσταση ή μόνο προσωρινές παρεμβάσεις, επισημαίνοντας το χρόνιο πρόβλημα στο ρέμα Κόρμπι και τονίζοντας πως «από θαύμα αποφύγαμε τα χειρότερα».

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αποζημιώσεις των πολιτών που επλήγησαν από την κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου 2026, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Γλυφάδας και ΒΒΒ 

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να κηρυχθεί άμεσα ο Δήμος Γλυφάδας από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λόγω των σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου. Παράλληλα, αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπέβαλε και ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ΒΒΒ), για τον οποίο εγκρίθηκε ήδη χρηματοδότηση, αντίστοιχη με εκείνη της Γλυφάδας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις καταστροφές 


Φωτογραφίες από το Facebook: Το Forum των 3Β
