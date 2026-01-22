Σοβαρές καταστροφές στη Βάρη από τη κακοκαιρία, γυναίκα σκαρφάλωσε σε δέντρο για να σωθεί από τα ορμητικά νερά

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική την Τετάρτη 21/01 άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές στη Βάρη , με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικούς χειμάρρους και τις υποδομές να υφίστανται σοβαρές ζημιές.Σε πολλά σημεία στην περιοχή, ενώαπό την ένταση των χειμάρρων. Ένακατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, καθώς ο δρόμος είχε καλυφθεί από λασπόνερα και φερτά υλικά.Παράλληλα,, κινδυνεύοντας να παρασυρθούν από ταΣε ένα από τα περιστατικά,, χωρίς να μπορεί να κατέβει, έως ότου δυνάμεις της Πυροσβεστικής επενέβησαν και την απομάκρυναν με ασφάλεια. Όπως περιγράφει ο σύζυγός της στην κάμερα του ΕΡΤnews, το όχημα μετακινήθηκε ανεξέλεγκτα για περίπου 100 μέτρα, με τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει επικίνδυνα στο εσωτερικό. Η γυναίκα κατάφερε να σωθεί πιασμένη από δέντρο, μέχρι την επιχείρηση απεγκλωβισμού από την ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Γλυφάδας και ΒΒΒ

Το πρωί της Πέμπτης, η εικόνα στη Βάρη παραμένει, με, τα οποία παρασύρθηκαν απόκαι εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία.ενώ η αποκατάσταση των ζημιών αναμένεται να απαιτήσει χρόνο.Σε ανάρτησή του στο Forum των 3Β, κάτοικος της περιοχής περιγράφει, κάνοντας λόγο για, με τους κατοίκους να προσπαθούν να απομακρύνουν τα λασπόνερα με κουβάδες. Παράλληλα, εκφράζει την αγωνία του για το αν θα υπάρξει ουσιαστική αποκατάσταση ή μόνο προσωρινές παρεμβάσεις, επισημαίνοντας το χρόνιο πρόβλημα στο ρέμα Κόρμπι και τονίζοντας πως «από θαύμα αποφύγαμε τα χειρότερα».Την ίδια ώρα, οανακοίνωσε ότιγιατων πολιτών που επλήγησαν από την κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου 2026, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να κηρυχθεί άμεσα ο Δήμος Γλυφάδας από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λόγω των σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου. Παράλληλα, αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπέβαλε και ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ΒΒΒ), για τον οποίο εγκρίθηκε ήδη χρηματοδότηση, αντίστοιχη με εκείνη της Γλυφάδας.

