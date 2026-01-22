Πώς έγιναν οι τραγωδίες με τους δύο νεκρούς από την κακοκαιρία - «Δεν μπορούσε να πιαστεί από πουθενά η γυναίκα» λέει κάτοικος στη Γλυφάδα

Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Νεκρός 53χρονος λιμενικός

Στην Αττική οι 8 περιοχές που έπεσε το περισσότερο νερό

Σύμφωνα με άλλο γείτονα της 56χρονης, η άτυχη γυναίκα «κκατέβαινε το δρόμο και πήγε να περάσει απέναντι. Κατέβαζε τόσο νερό, δεν ήταν ψηλά το νερό, αλλά ήταν πολύ ορμητικό. Την πήρε και την έριξε κάτω. Πιθανόν να χτύπησε με το κεφάλι και να λιποθύμησε. Αλλά μετά την είχε καλύψει το νερό. Πνίγηκε σίγουρα».Ο ίδιος λέει ότι η 56χρονη «ήταν ανάποδα, κάτω από το αμάξι. Σαν να είχε κάνει βουτιά, είχε σφηνώσει το κεφάλι της από κάτω. Μόνο τα πόδια κρέμονταν έξω, δεν μπορούσαμε να τη βγάλουμε».Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Άστρος Κυνουρίας, όπου 53χρονος λιμενικός, με τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετών στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του Τμήματος, όταν κατά τη διάρκεια πρόσδεσης σκαφών ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα σημειώθηκαν στην Αττική.Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η περιοχή του Παπάγου με 174 χιλιοστά ενώ ακολουθούν Νομισματοκοπείο, Χαλάνδρι, Βύρωνας, Δροσιά, Ηλιούπολη, Μαρούσι και Αμπελόκηποι.Δείτε τον χάρτη που παρουσιάζει την κατανομή της 24ης βροχής σε όλη την ελληνική επικράτεια την Τετάρτη με βάση τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.