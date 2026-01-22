Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Παραλία στην Παλαιοχώρα Χανίων γέμισε αφρούς, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Άφρισε η θάλασσα μετά την κακοκαιρία
Ένα απόκοσμο σκηνικό δημιούργησε η κακοκαιρία στην Παλαιοχώρα Χανίων με την παραλία Κριός να γεμίζει αφρούς.
Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν μανιασμένα κύματα στην παραλία Κριός στην Παλαιοχώρα Χανίων, τα οποία σκέπασαν την ακτή με πυκνό λευκό αφρό, δημιουργώντας εικόνες που τράβηξαν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.
Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που προκαλείται από τη έντονη αναταραχή των κυμάτων και τη μεταφορά οργανικής ύλης (φυτοπλάγκτον, φύκια, αποσυντιθέμενα υλικά) από τη θάλασσα στην ακτή, η οποία στη συνέχεια ξεβράζεται ως λευκός αφρός.
Πηγή: Zarpanews
