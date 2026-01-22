Νέα προειδοποίηση Μαρουσάκη για καταιγίδες στην Αττική, έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες σχεδόν όλη τη χώρα - Live χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας
Νέα προειδοποίηση Μαρουσάκη για καταιγίδες στην Αττική, έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες σχεδόν όλη τη χώρα - Live χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για φαινόμενα που θα είναι τοπικά έντονα σε δυτικά, κεντρικά, νότια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Νέα προειδοποίηση Μαρουσάκη για καταιγίδες στην Αττική, έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες σχεδόν όλη τη χώρα - Live χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας
Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων από τις επόμενες ώρες, που τοπικά ενδέχεται να έχουν και ένταση, για τα δυτικά, κεντρικά, τα νότια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, περιμένει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, σύμφωνα με σημερινή  ανάρτησή του.

Νέα προειδοποίηση Μαρουσάκη για καταιγίδες στην Αττική, έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες σχεδόν όλη τη χώρα - Live χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας
Η πορεία των φαινομένων, ώρα 14:00


Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής, επισημαίνει ο μετεωρολόγος.





Live η πορεία της κακοκαιρίας




Κλείσιμο

Σε ισχύ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε την Τρίτη 20-01-26 11:30 τοπική, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,
β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και
γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

