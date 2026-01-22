Νέα προειδοποίηση Μαρουσάκη για καταιγίδες στην Αττική, έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες σχεδόν όλη τη χώρα - Live χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για φαινόμενα που θα είναι τοπικά έντονα σε δυτικά, κεντρικά, νότια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών





Η πορεία των φαινομένων, ώρα 14:00



Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής, επισημαίνει ο μετεωρολόγος.











Σε ισχύ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε την Τρίτη 20-01-26 11:30 τοπική, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.



Πιο αναλυτικά:



Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.



Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.



Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).