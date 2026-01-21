Ποιες περιοχές της Αττικής δεν έχουν ρεύμα
ΕΛΛΑΔΑ
Ρεύμα Διακοπή ρεύματος Καιρός Κακοκαιρία Βροχές

Ποιες περιοχές της Αττικής δεν έχουν ρεύμα

Διακοπές της ηλεκτροδότησης εν μέσω κακοκαιρίας

Ποιες περιοχές της Αττικής δεν έχουν ρεύμα
Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που «σφυροκοπά» την Αττική.

Το βράδυ της Τετάρτης διακοπές ρεύματος υπάρχουν σε Άνω Βούλα, Βούλα, Νίκαια και στον Άγιο Θωμά στο Μαρούσι στην περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου. Ταυτόχρονα υπάρχουν αναφορές κατοίκων της Άνω Γλυφάδας πως δεν έχουν ρεύμα.

