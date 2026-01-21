Ψαρόπουλος: Γιατί να προσωποποιείται ο αγώνας των συγγενών, στο πρόσωπο της κυρίας Καρυστιανού;





, δικηγόρος και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού ερωτήθηκε για τις τελευταίες τοποθετήσεις και ειδικά για το ζήτημα των αμβλώσεων , αλλά χαρακτήρισε «άκομψο» να σχολιάσει αν ήταν «επιτυχής ή όχι» η δήλωσή της. Μάλιστα τόνισε πως οι προσπάθειες των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών δεν είναι ένας προσωπικός αγώνας της Μαρίας Καρυστιανού και μόνο η ίδια θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες όσων λέει και όχι οι υπόλοιποι.

Σχετικά με το αν επηρεάζονται οι προσπάθειεςαπό τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, αλλά και τις αντιδράσεις που δημιουργούν οι δηλώσεις της, ανέφερε χαρακτηριστικά «για ποιο λόγο έχει προσωποποιηθεί ο δικός μας αγώνας των συγγενών, στο πρόσωπο της κυρίας Καρυστιανού; Νομίζω ότι ο κόσμος κακώς πιστεύει ότι είναι ένας προσωπικός της αγώνας. Για ποιο λόγο να μην υποστεί τις επιλογές της η κυρία Καρυστιανού και να τις υποστούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι συγγενείς. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε στις δικαστικές αίθουσες και όπου αλλού χρειαστεί για να δικαιωθούμε. Γιατί να γενικεύουμε μια προσωπική επιλογή σε έναν κοινό αγώνα;».Αρχικά, για το ζήτημα των αμβλώσεων και τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, είπε: «Αντιλαμβάνεστε ότι η ιδιότητά μου ως τέως σύζυγος της κυρίας Καρυστιανού είναι τέτοια που ουσιαστικά με καλείται να σχολιάσω δηλώσεις της μητέρας του δεύτερου παιδιού μου και του παιδιού μου που έχουμε χάσει. Αυτό είναι εντελώς άκομψο να το κάνω. Αν ήταν επιτυχής ή όχι η δήλωσή της νομίζω ότι μπορεί να κριθεί από άλλους, όχι από εμένα. Η δική μου η άποψη για τις επιλογές της κυρίας Καρυστιανού την έχω διατυπώσει στην ίδια. Αν θέλετε την άποψή μου από νομικής άποψης, εννοείται πως το θέμα έχει λυθεί εδώ και χρόνια».«Θέλετε να κάνω τον πολιτική αναλυτή και σχολιαστή της κυρίας Καρυστιανού;» απάντησε αρχικά όταν κλήθηκε να σχολιάσει πολιτικά την τοποθέτηση της πρώην συζύγου του.Για το αν η απόφαση της να κατέβει στην πολιτική,, ο ίδιος απάντησε: «εφόσον έχει επιλέξει τον πολιτικό στίβο, θα πρέπει να κριθεί από τους πολίτες. Αν κάποιοι συγγενείς διαφωνούν ή συμφωνούν με την ίδια, είναι ζήτημα του καθενός προσωπικά. Αν με ρωτάτε αν θίγεται ο αγώνας των συγγενών, πιστεύω πως δεν τίθεται κάτι τέτοιο γιατί δεν είναι μόνο ο κυρία Καρυστιανού που έχει κάνει μεγάλο αγώνα, αλλά πάρα πολλοί συγγενείς».Σχετικά με το αν η ίδια εργαλειοποίησε την τραγωδία των Τεμπών για την κάθοδό της στην πολιτική, ο κύριος Ψαρόπουλος απάντησε πως: «αν έχει εργαλειοποιηθεί όπως το αντιλαμβάνονται αυτοί που το λένε, ας κριθεί από τον κόσμο. Ο κόσμος νομίζω πως έχει το κριτήριο να καταλάβει αν η κυρία Καρυστιανού έχει εργαλοποιήσει αυτή την ιστορία ή όχι.σε αυτή την τραγική ιστορία από την αρχή μέχρι και πρόσφατα και ενδεχομένως να συνεχίσει να το κάνει. Θα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι είναι μια μητέρα που έχασε το παιδί της, όπως όλοι εμείς οι υπόλοιποι συγγενείς έχουμε χάσει τους ανθρώπους μας. Όλοι εμείς θέλουμε με τον δικό μας τρόπο να αναδειχθεί η αλήθεια. Αυτό είναι η προσωπική επιλογή μου».Για το ότι κανείς άλλος εκ των συγγενών των θυμάτων δεν έκανε κάποια αντίστοιχη επιλογή μετά την τραγωδία στα Τέμπη, οείπε: «56 οικογένειες, είμαστε τόσες πολλές προσωπικότητες, ο καθένας αντιδρά με τον δικό του τρόπο. Υπάρχουν και κάποιες οικογένειες που δεν έχουν κάνει ποτέ καμία δήλωση γιατί έτσι κρίνουν σκόπιμο».Για την άποψη που επικρατεί ότι οι κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού δεν βοηθούν τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, ο πρώην σύζυγός της απάντησε ξεκάθαρα «εγώ δεν έχω αυτή την άποψη ότι δεν βοηθάει ή ότι κάνει ζημιά. Δεν με ενδιαφέρουν οι πολιτικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει αυτή η ιστορία. Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει ότι πολύ κακώς έχει πολιτικοποιηθεί και έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από πολλούς πολιτικούς, από όλα τα κόμματα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ποινικά να τιμωρηθούν όσοι έφταιξαν για τον θάνατο τους. Πραγματικά δεν θα ήθελα να σχολιάσω περισσότερο όχι μόνο της κυρίας Καρυστιανού τις επιλογές, αλλά κανενός συγγενούς».Σχετικά με όσους στήριζαν την Μαρία Καρυστιανού, αλλά πλέον είναι απέναντί της, απάντησε: «Νομίζω ότι ο κόσμος κακώς πιστεύει ότι είναι ένας προσωπικός της αγώνας. Για ποιο λόγο να μην υποστεί τις επιλογές της η κυρία Καρυστιανού και να τις υποστούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι συγγενείς. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε στις δικαστικές αίθουσες και όπου αλλού χρειαστεί για να δικαιωθούμε. Γιατί να γενικεύουμε μια προσωπική επιλογή σε έναν κοινό αγώνα;».Σε ερώτηση για το αν θα υποστούν συνέπειες οι συγγενείς από τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανούς, ο ίδιος απάντησε: «Δεν το νομίζω. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι κάποιες ενδεχομένως άστοχες και άσκοπες δηλώσεις από όλους τους συγγενείς. Δεν βοηθούν στον κοινό μας σκοπό».«Μου ζητάτε να δημοσιοποιήσω τις δημόσιες επιλογές μου. Ούτε θα αποθεώσω, ούτε θα απαξιώσω την κυρία Καρυστιανού» είπε για το αν θα στηρίξει το εγχείρημά της.