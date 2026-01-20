Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
«Δεν θα σχολιάσω αν με ενοχλεί η στάση της Καρυστιανού, θα κριθεί από τους πολίτες» λέει ο Αντώνης Ψαρόπουλος
«Αν κάποιος πιστεύει ότι η Δικαιοσύνη κερδίζεται μέσω της πολιτικής, ας το προσπαθήσει – Μικρή η ομοιότητα Τεμπών και Ισπανίας» - Τι είπε ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού
Με σαφή τοποθέτηση για τον ρόλο που ο ίδιος επιλέγει να έχει στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών παρενέβη ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού. Στο δυστύχημα των Τεμπών έχασαν την κόρη τους, Μάρθη.
«Αν κάποιος πιστεύει ότι μέσα από τον πολιτικό στίβο μπορεί να κερδηθεί η δικαιοσύνη, ας το προσπαθήσει και ας το επιδιώξει», ανέφερε στην ΕΡΤ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν προτίθεται να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως τόνισε, η δική του προσπάθεια παραμένει αποκλειστικά προσανατολισμένη στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, επιδιώκοντας την πλήρη απόδοση ευθυνών. «Εγώ θα παραμείνω στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης και θα προσπαθήσω να αποδοθεί δικαιοσύνη όπως πρέπει, όπου και όποιον και αν ακουμπά, ακόμα και πολιτικό πρόσωπο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν θα σχολιάσω τον ρόλο και τη στάση της κας Καρυστιανού, το αν με ενοχλεί ή όχι θα το κρατήσω για εμένα, γιατί θα γίνει -γενικότερα- αντικείμενο εκμετάλλευσης στη δημόσια σφαίρα είτε θετικά είτε αρνητικά».
Στη συνέχεια, ο Αντώνης Ψαρόπουλος υπογράμμισε ότι, ανεξάρτητα από τις επιλογές που κάνει ο κάθε συγγενής θυμάτων, υπάρχει μια ιδιότητα που δεν αλλάζει ποτέ. «Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι ανεξαρτήτως τι επιλογή κάνει ο καθένας από τους συγγενείς, συνεχίζει να έχει μια ιδιότητα η οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί ποτέ μέχρι να πεθάνει αυτή του γονέα ή του συγγενή που έχει χάσει με τόσο άσχημο και βίαιο τρόπο τον άνθρωπό του στο συγκεκριμένο δυστύχημα. Και αυτό ισχύει για όλους τους συγγενείς, ακόμα και αν κάποιοι έχουν επιλέξει και τον πολιτικό στίβο. Από τη στιγμή που κάποιος επιλέγει τον πολιτικό στίβο, θα κριθεί από τους πολίτες στους οποίους απευθύνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, «το μόνο κοινό σημείο είναι ότι επρόκειτο για μια σύγκρουση. Τα τρένα κινούνταν σε διαφορετικές γραμμές και όχι στην ίδια, στην Ισπανία υπάρχουν συστήματα ασφαλείας που δεν υπήρχαν στην Ελλάδα και οι ταχύτητες ήταν προφανώς υψηλότερες».
Τέλος, σχολιάζοντας την ένταση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ συγγενών θυμάτων, ο Αντώνης Ψαρόπουλος ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να μπει σε αντιπαραθέσεις. «Ο δικός μου ρόλος ως συγγενής δεν είναι να σχολιάζω τις δηλώσεις και τις ενέργειες άλλων συγγενών, διότι δεν μπορώ να ξεχάσω ότι όλοι μας βιώνουμε τον ίδιο πόνο, την ίδια οδύνη και τον ίδιο θυμό για όσα έχουν εκτυλιχθεί τα τελευταία τρία χρόνια», τόνισε.
Όπως είπε, «είμαστε 56 οικογένειες και δεν μπορεί να συμπίπτουν οι απόψεις μας. Πέραν αυτού, ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί με το δικό του σκεπτικό και αντιδρά με το δικό του σκεπτικό. Κάποιοι κρίνουν ότι πρέπει να λειτουργήσουν πιο μετριοπαθώς. Άλλοι έχουν βγει μπροστά και έχουν εκτεθεί κατ’ επανάληψη στον δημόσιο λόγο εκφράζοντας τις απόψεις τους. Όλοι μας έχουμε ένα κοινό στόχο, το να δικαιωθούμε, να δικαιωθούν οι ψυχές των ανθρώπων μας που χάσαμε με τόσο βίαιο και άδικο τρόπο. Ο καθένας από τη δική του την πλευρά πιστεύει ότι μπορεί να συνεισφέρει το καλύτερο δυνατό σε αυτή την εξέλιξη της υπόθεσης», κατέληξε.
Τι είπε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ΙσπανίαΑναφερόμενος στο ερώτημα περί σύγκρισης της τραγωδίας των Τεμπών με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, ο κ. Ψαρόπουλος επεσήμανε ότι «αναπόφευκτοι οι συνειρμοί μιας σιδηροδρομικής τραγωδίας που μπορεί να έχει κάποιες ομοιότητες με τη δική μας». Παράλληλα, διευκρίνισε πως, κατά την εκτίμησή του, τα δύο περιστατικά παρουσιάζουν περιορισμένες ομοιότητες. «Η εκτίμησή μου, χωρίς να είμαι τεχνικός, είναι ότι μάλλον έχει μικρή ομοιότητα το ένα δυστύχημα από το άλλο. Το μόνο που θα μπορούσε κάποιος να εύλογα να σταθεί και να διερωτηθεί είναι για ποιο λόγο μετά από μια τέτοια σύγκρουση δεν προκλήθηκε αντίστοιχη πυρόσφαιρα, φωτιά γιατί πρόκειται για ηλεκτροκινητήρες μηχανές», σημείωσε.
