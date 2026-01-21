Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια των νέων υπερσύγχρονων τρένων της Hellenic Train - Στοίχημα η αναβάθμιση των υποδομών για την πλήρη αξιοποίησή τους

Τι ζητούν οι Ιταλοί από το Δημόσιο για να αποδώσει η επένδυση σε νέο τροχαίο υλικό και να επιστρέψει η εμπιστοσύνη του κόσμου- Στα μέσα του 2027 θα ξεκινήσει η παράδοση του τροχαίου υλικού από την Αlstom

που κατασκευάζονται από την Alstom, συνδέεται άμεσα με την πρόοδο των έργων υποδομής, αλλά και με τις εγγυήσεις για τη σωστή και διαρκή συντήρηση του



Μόνο με πλήρως λειτουργικά συστήματα και αξιόπιστα συντηρημένη υποδομή μπορεί το νέο τροχαίο υλικό να αξιοποιηθεί ουσιαστικά,



Ξεκινά το δοκιμαστικό δρομολόγιο Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασαν operator και κατασκευαστής, το πρώτο νέο τρένο αναμένεται να παραληφθεί την επόμενη εβδομάδα και να ξεκινήσει πιλοτική λειτουργία στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη έως τον Ιούνιο, ώστε να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες και να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από την εθνική και την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή (ΡΑΣ, ERA).



Η μαζική παραλαβή τοποθετείται από το β΄ τρίμηνο του 2027, ενώ η πλήρης παράδοση προβλέπεται να ολοκληρωθεί μεταξύ 2027 και 2028, με κρίσιμη προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα το «πακέτο» υποδομών που απαιτείται.



Ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train, επισήμανε ότι είναι απολύτως κρίσιμο να τηρηθούν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις και από την πλευρά του Δημοσίου, ώστε η αναβάθμιση της υποδομής να προχωρήσει με τον ίδιο ρυθμό και να μπορέσει το νέο τροχαίο υλικό να αξιοποιηθεί πλήρως.



σταθερή αξιοπιστία του δικτύου μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με μακροχρόνιες συμβάσεις συντήρησης, που θα κρατούν την υποδομή «μόνιμα σε κατάσταση λειτουργίας» και όχι σε μια λογική αποσπασματικών παρεμβάσεων με δεκάδες σκόρπιες εργολαβίες όπως συμβαίνει σήμερα.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο τεχνολογικό χάσμα μεταξύ τροχαίου υλικού και υποδομής καθώς όπως τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με ETCS Level 2 (το υψηλότερο επίπεδο που εφαρμόζεται σήμερα στην Ευρώπη), την ώρα που μεγάλο μέρος της υποδομής παραμένει σε Level 1. Αυτό το χάσμα, όπως υπογραμμίστηκε, περιορίζει την πλήρη αξιοποίηση των συρμών και καθιστά κρίσιμη τόσο την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων από την πλευρά του Δημοσίου όσο και τις εγγυήσεις για μια υποδομή διαρκώς καλά συντηρημένη, ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού.



Από τις 6.000 στις 2.000 η επιβατική κίνηση Η επιβατική σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας–Θεσσαλονίκης αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αγοράς με υψηλή ζήτηση που υπολειτουργεί. Όπως επισημάνθηκε από τα στελέχη της Hellenic Train, η επιβατική κίνηση από περίπου 6.000 επιβάτες ημερησίως στο παρελθόν έχει περιοριστεί σήμερα κοντά στους 2.000.



Μια αγορά 20.000 μετακινήσεων Στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται περίπου 20.000 μετακινήσεις ημερησίως με όλα τα μέσα. Το πρόβλημα, όπως τονίστηκε, δεν είναι ότι «ο κόσμος δεν ταξιδεύει», αλλά ότι το τρένο δεν μπορεί σήμερα να ανταγωνιστεί με συνέπεια το αεροπλάνο και το αυτοκίνητο, κυρίως λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, βραδυποριών και αυξημένων δυσκολιών λόγω των έργων αποκατάστασης του δικτύου.



Η ζήτηση φάνηκε ανάγλυφα την περίοδο των Χριστουγέννων. Σε συνδυασμό με τα αγροτικά μπλόκα, καταγράφηκαν πληρότητες 100% σε σειρά δρομολογίων της Hellenic Train έως και τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, παρά τα περιορισμένα δρομολόγια και τις δυσκολίες των οδικών μετακινήσεων. Η εικόνα αυτή επιβεβαίωσε ότι η ζήτηση υπάρχει και συχνά υπερβαίνει τις σημερινές δυνατότητες του συστήματος.



Η αξία του HEPOS Στο τεχνικό σκέλος, ο Θανάσης Ζηλιασκόπουλος στάθηκε χθες και στη σημασία του HEPOS, ως εργαλείου ακριβείας που ενισχύει την επιτήρηση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας. Όπως επισημάνθηκε, η γεωχωρική ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στα συστήματα ασφαλείας και να στηρίξει μια μετάβαση στο σιδηρόδρομο με καλύτερη παρακολούθηση του προγράμματος εκτέλεσης έργου και μεγαλύτερη διαφάνεια σε επιχειρησιακό επίπεδο. Όπως αναφέρθηκε το σύστημα έρχεται να καλύψει το παλιό κέντρο παρακολούθησης του ΟΣΕ στην Καρόλου που έπαψε να λειτουργεί το 2020.

Διεθνείς μεταφορές Παράλληλα, ο σχεδιασμός των Ιταλών δεν περιορίζεται στην επιβατική αγορά. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη διεθνών ροών προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Σόφια, αλλά και την ενίσχυση των εμπορευματικών μεταφορών. Ενδεικτικά, όπως επισημάνθηκε χθες η COSCO φέρεται να ζητά δυνατότητα για 20 εμπορευματικούς συρμούς, όταν σήμερα η Hellenic Train μπορεί να εξυπηρετήσει μόλις δύο μια αναλογία που αποτυπώνει ανάγλυφα τη ζήτηση και το έλλειμμα χωρητικότητας του δικτύου.



Σε αυτό το πλαίσιο τίθεται και ο στόχος της ανάκτησης της εμπιστοσύνης: έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων από το Δημόσιο, σταθερές εγγυήσεις για διαρκώς καλά συντηρημένη υποδομή και ένα λειτουργικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την αύξηση της προσφοράς. Μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και από τις δύο πλευρές, ο στόχος είναι να αυξηθεί σημαντικά η συχνότητα στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, με προοπτική πολύ πυκνότερων δρομολογίων και μείωση του χρόνου ταξιδιού προς τις 3,5 ώρες.



Το σενάριο ανάκαμψης που τέθηκε στη συζήτηση είναι φιλόδοξο. Με ολοκληρωμένη υποδομή, πλήρη λειτουργία συστημάτων, μοντέλα συντήρησης τύπου SLA και νέο τροχαίο υλικό, το τρένο θα μπορούσε να αποσπάσει πάνω από 70% της αγοράς στον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη (πάνω από 14.000 επιβάτες ημερησίως) με παράλληλη εκτόξευση των εμπορευματικών ροών.



Τα συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση της διπλής γραμμής Αθήνα–Θεσσαλονίκη με στόχο μέσα στο καλοκαίρι η γραμμή να λειτουργεί με 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης επανέλαβε χθες από το μέτωπο των έργων στη Θεσσαλία ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η πρόοδος όπως είπε παρακολουθείται σε εβδομαδιαία βάση, με έμφαση στο να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.