Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Πρωτοφανείς εικόνες με ανέμους 12 μποφόρ και κύματα, δεμένα τα πλοία
ΕΛΛΑΔΑ
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου Κακοκαιρία

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Πρωτοφανείς εικόνες με ανέμους 12 μποφόρ και κύματα, δεμένα τα πλοία

Στην πορθμιακή γραμμή υπάρχει απαγορευτικό απόπλου  - Απαγορευτικό και για οχήματα συγκεκριμένων κατηγοριών από τη γέφυρα

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Πρωτοφανείς εικόνες με ανέμους 12 μποφόρ και κύματα, δεμένα τα πλοία
Θυελλώδεις άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, με την ταχύτητα στην περιοχή του Ρίου να φτάνει τα 11 μποφόρ και στον Ρωμανό Αχαΐας ακόμη και τα 12.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι εικόνες είναι πρωτοφανείς, ενώ τα κύματα περνούν πάνω κι από τα τείχη του Κάστρου.

Τα πλοία είναι δεμένα στην πορθμιακή γραμμή, ενώ σε ισχύ έχει τεθεί απαγορευτικό απόπλου.

Απαγορευτικό υπάρχει και στη γέφυρα, όπου επιτρέπονται μόνο τα μεγάλα φορτηγά με φορτίο και τα ΙΧ, υπό την προϋπόθεση να έχουν πολύ χαμηλή ταχύτητα. Ως εκ τούτου, πολλά φορτηγά έχουν ακινητοποιηθεί στο Ρίο.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dft99t72zitl)

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης