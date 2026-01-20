Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για πρατήρια που έκλεβαν καύσιμα σε όλη την Ελλάδα, δέκα συλλήψεις

Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Στους συλληφθέντες ιδιοκτήτης βενζινάδικου στον Πειραιά που είχε καταστραφεί από βόμβα τον Μάρτιο του 2024 - Σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Θράκη και Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία τα βενζινάδικα που ελέγχονται
Μεγάλη επιχείρηση στην οποία έχουν μπει στο στόχαστρο πρατήρια υγρών καυσίμων που έκλεβαν καύσιμα από ανυποψίαστους πολίτες, πραγματοποιεί από το πρωί της Τρίτης το ελληνικό FBI.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η εγκληματική οργάνωση είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε όλη την Ελλάδα.
Κατά τις ίδιες πηγές τα πρατήρια καυσίμων που χρησιμοποιούσαν παράνομο λογισμικό για να παραδίδουν λιγότερα καύσιμα από αυτά που εμφανίζονταν στην αντλία βρίσκονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Θράκη και Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.
Στο στόχαστρο φέρονται να βρίσκονται περισσότερα από 30 βενζινάδικα, εταιρείες και σπίτια με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI να έχουν προχωρήσει σε 10 συλλήψεις
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης βενζινάδικου στον Πειραιά που είχε καταστραφεί ολοσχερώς από έκρηξη βόμβας στις 8 Μαρτίου 2024. Τρεις ημέρες αργότερα, μάλιστα, είχε σημειωθεί έκρηξη και σε κάβα στην Καλλιθέα που ανήκαν στο ίδιο πρόσωπο.
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές η κλοπή στην αντλία κυμαινόταν από 15% έως 35% ανάλογα με το ποσό που θα πλήρωνε ο πελάτης. Ενδεικτικά στα 20 ευρώ η κλοπή ήταν της τάξης του 15% ενώ στα 50% το ποσοστό ανέβαινε στο 25%.
Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI αναζητούν τώρα κρυφές δεξαμενές που χρησιμοποικούσε το κύκλωμα για λαθρεμπόριο καυσίμων ενώ θα εξεταστεί και η δράση του είχε επεκταθεί και στο πεδίο των νοθευμένων καυσίμων.
