Θεοδωρικάκος: Δίνουμε μάχη για την προστασία των καταναλωτών

Αναφερόμενος στο ζήτημα του κόστους ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η πιο κρίσιμη παράμετρος είναι το εισόδημα και οι μισθοί των πολιτών