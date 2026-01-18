Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες σε Πήλιο, ορεινή Φθιώτιδα, Καλάβρυτα και Τρίκαλα Κορινθίας, δείτε βίντεο
Στα λευκά πολλές περιοχές σε ορεινά και ημιορεινά χωριά της Ελλάδας – Πού αναμένεται να συνεχίσει να χιονίζει
Στα «λευκά» ντύθηκαν πολλές περιοχές της χώρας, την ώρα που οι χαμηλές θερμοκρασίες έφεραν χιόνια σε ορεινά και ημειορεινά χωριά σε πολλές περιοχές της χώρας.
Χιόνια έπεσαν από τα ξημερώματα στα ορεινά της Φθιώτιδας, χωρίς σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Λευκό είναι το τοπίο σε χωριά της Οίτης, όπως το Κουμαρίτσι, η Παύλιανη, το Νεοχώρι Υπάτης και η Καστανιά, αλλά και περιοχές προς τα σύνορα Φθιώτιδας–Ευρυτανίας, όπως ο Τυμφρηστός, το Γαρδίκι, το Μαυρίλο και η Μερκάδα.
Πυκνές χιονοπτώσεις καταγράφηκαν στα Χάνια Πηλίου, στα Τρίκαλα Κορινθίας, στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, στο Περτούλι, στην Αράχωβα, καθώς και σε ορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοβποννήσου. Χιονισμένο τοπίο και στα Καλάβρυτα, όπου έσπευσαν αρκετοί εκδρομείς.
Σε λειτουργία βρίσκονται αρκετά χιονοδρομικά κέντρα βρίσκονται σε λειτουργία, μεταξύ των οποίων σε Ανήλιο, Βασιλίτσα, Παρνασσό, Καϊμακτσαλάν, Πισοδέρι, Καλάβρυτα, 3–5 Πηγάδια, Λαϊλιά και Φαλακρό, προσφέροντας δυνατότητες για σκι αλλά και αναψυχή στα σαλέ.
Συνέχιση των χιονοπτώσεων κατά τόπους αναμένεται και τη Δευτέρα, σύμφωνα με το ForecastWeather.
Ειδικότερα:
Ήπειρος: Βελτιωμένος καιρός.
Μακεδονία: Λίγες τοπικές χιονοπτώσεις από το ύψος του Κιλκίς και της Θεσσαλονίκης και δυτικότερα. Τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν κοντά σε ορεινούς όγκους.
Θράκη: Αίθριος καιρός.
Θεσσαλία: Χιονόνερο στα πεδινά και τοπικές χιονοπτώσεις άνω των 100-150μ. Τα φαινόμενα θα επικεντρώνονται περισσότερο κοντά σε ορεινούς όγκους.
Στερεά Ελλάδα: Φαινόμενα κατά περιόδους στα κεντροανατολικά. Χιονόνερο θα σημειώνονται στα πεδινά, χιονοπτώσεις άνω των 150-200μ. τις πρωινές ώρες κυρίως σε Εύβοια και κεντρική Στερεά. Το μεσημέρι τα χιόνια θα πέφτουν από τα 300-350μ.
Πελοπόννησος: Νεφελώδης καιρός. Λίγες τοπικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στον Πάρνωνα, ενώ τοπικές ψιχάλες θα σημειώνονται στη Λακωνία.
Ιόνιο: Νεφώσεις κατά περιόδους.
Αιγαίο: Τοπικές ασθενείς βροχές σε βόρειες και δυτικές Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη (με χιόνια άνω των 600-700μ.). Πιο πολλά τα φαινόμενα στις Σποράδες όπου τα χιόνια θα πέφτουν από τα 100-200μ.
Οι άνεμοι στα Πελάγη θα πνέουν βορειοανατολικοί ισχυροί με τις ριπές να φθάνουν τα 7-8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
Αττική: Nεφελώδης καιρός με παροδικά ασθενή φαινόμενα κατά περιόδους. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν άνω των 300μ. κυρίως στα βόρεια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ισχυροί. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς.
Θεσσαλονίκη: Νεφελώδης καιρός με πρόσκαιρες σύντομες νιφαδοπτώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί μέτριοι. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 4 βαθμούς.
Πηγή φωτογραφιών: meteo.gr, lamianow.gr, tempo24
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
