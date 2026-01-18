Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες σε Πήλιο, ορεινή Φθιώτιδα, Καλάβρυτα και Τρίκαλα Κορινθίας, δείτε βίντεο

Οι άνεμοι στα Πελάγη θα πνέουν βορειοανατολικοί ισχυροί με τις ριπές να φθάνουν τα 7-8 μποφόρ.Η θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.: Nεφελώδης καιρός με παροδικά ασθενή φαινόμενα κατά περιόδους. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν άνω των 300μ. κυρίως στα βόρεια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ισχυροί. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς.: Νεφελώδης καιρός με πρόσκαιρες σύντομες νιφαδοπτώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί μέτριοι. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 4 βαθμούς.Πηγή φωτογραφιών: meteo.gr, lamianow.gr, tempo24