«Ο δράστης τον πρόδωσε, τον πλήγωσε και τον σκότωσε» λένε στην Αιτωλοακαρνανία για την δολοφονία του 50χρονου - Η ερωτική αντιζηλία ανάμεσα στους δύο πρώην φίλους