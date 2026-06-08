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Αναβλήθηκε επ' αόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη σύμβαση 717
Αναβλήθηκε επ' αόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη σύμβαση 717
Η πλειονότητα των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών συντάχθηκαν με την εισαγγελική
Την αναβολή επ’ αόριστον της δίκης του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος παραπέμφθηκε σε δίκη για παράβαση καθήκοντος με αφορμή πόρισμά του σχετικά με τη σύμβασης 717, αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.
Το δικαστήριο προχώρησε σε αυτή την απόφαση - κατόπιν και σχετικής εισαγγελικής πρότασης - προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δικογραφίες για τη σύμβαση 717 και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
«Προτείνω την αναβολή της παρούσας δίκης μέχρι την περάτωση της ανάκρισης της δικογραφίας και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την υπόθεση 717» είχε τονίσει στη σχετική πρότασή της η εισαγγελέας.
Μάλιστα, η πλειονότητα των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση, ενώ κάποιοι υποστήριξαν πως δεν υπάρχει λόγος αναβολής της δίκης.
Απο την πλευρά τους την πρόοδο της δίκης ζήτησαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου ελεγκτή.
Το δικαστήριο προχώρησε σε αυτή την απόφαση - κατόπιν και σχετικής εισαγγελικής πρότασης - προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δικογραφίες για τη σύμβαση 717 και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
«Προτείνω την αναβολή της παρούσας δίκης μέχρι την περάτωση της ανάκρισης της δικογραφίας και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την υπόθεση 717» είχε τονίσει στη σχετική πρότασή της η εισαγγελέας.
Μάλιστα, η πλειονότητα των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση, ενώ κάποιοι υποστήριξαν πως δεν υπάρχει λόγος αναβολής της δίκης.
Απο την πλευρά τους την πρόοδο της δίκης ζήτησαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου ελεγκτή.
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