Φοβούνται αντίποινα μετά το άγριο φονικό στην Αιτωλοακαρνανία, το ερωτικό κίνητρο και τι είπε ο δράστης

Κατά την αυτοψία στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα, το οποίο φορούσε σκούρα ρούχα, βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε καραμπίνα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι και ο 51χρονος ήταν οπλισμένος. Παράλληλα, σκάγια βρέθηκαν τόσο στο πίσω όσο και στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας.Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές ζητώνταςενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε και το όπλο που χρησιμοποίησε.Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και κρατείται.Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα.Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος ερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.