Σχολεία: Οι ημερομηνίες εξετάσεων και κλήρωσης στα Πειραματικά, Πρότυπα και Ωνάσεια
Το τριήμερα 24, 25 και 26 Απριλίου θα γίνουν οι κληρώσεις και οι δοκιμασίες στα σχολεία

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι ημερομηνίες διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, της δοκιμασίας δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία καθώς και της δοκιμασίας δεξιοτήτων και γνώσεων στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Συγκεκριμένα:

η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ. και Π.Ε.Σ., είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026,

η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.) είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026,

η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026.
