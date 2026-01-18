Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Σχολεία: Οι ημερομηνίες εξετάσεων και κλήρωσης στα Πειραματικά, Πρότυπα και Ωνάσεια
Το τριήμερα 24, 25 και 26 Απριλίου θα γίνουν οι κληρώσεις και οι δοκιμασίες στα σχολεία
Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι ημερομηνίες διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, της δοκιμασίας δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία καθώς και της δοκιμασίας δεξιοτήτων και γνώσεων στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.
Συγκεκριμένα:
η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ. και Π.Ε.Σ., είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026,
η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.) είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026,
η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026.
