Θεσσαλονίκη: Πέταξαν φωτογραφίες του Τσίπρα με τη λέξη «Ανεπιθύμητος» έξω από το Ολύμπιον, πέντε προσαγωγές, δείτε βίντεο
Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης για την παρουσίαση της Ιθάκης, ομάδα ατόμων από τους Ενωμένους Μακεδόνες κρατούσε πλακάτ με τη φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού και τη λέξη  «Ανεπιθύμητος»

Στην προσαγωγή πέντε ατόμων που προέρχονται από τους «Ενωμένους Μακεδόνες» προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ έξω από το «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την έναρξη της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Αρκετός κόσμος είχε συγκεντρωθεί έξω από το Ολύμπιον, όταν ομάδα ατόμωνκρατούσε πλακάτ και πέταξε τρικάκια με τη φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού και τη λέξη «Ανεπιθύμητος», εξαιτίας της Συμφωνίας των Πρεσπών. 

Αμέσως, οι παρευρισκόμενοι αποδοκίμασαν έντονα το περιστατικό και για λίγα λεπτά υπήρξε κίνδυνος επεισοδίου. Άμεση ήταν η παρέμβαση της Αστυνομίας, που προχώρησε στις προσαγωγές, ενώ είχε προηγηθεί απαγόρευση διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων. 

Παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία έξω από τον χώρο της εκδήλωσης

Η προσαγωγή των Ενωμένων Μακεδόνων

