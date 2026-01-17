Θεσσαλονίκη: Πέταξαν φωτογραφίες του Τσίπρα με τη λέξη «Ανεπιθύμητος» έξω από το Ολύμπιον, πέντε προσαγωγές, δείτε βίντεο

Λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης για την παρουσίαση της Ιθάκης, ομάδα ατόμων από τους Ενωμένους Μακεδόνες κρατούσε πλακάτ με τη φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού και τη λέξη «Ανεπιθύμητος»