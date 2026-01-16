Συνεχίζει την «παπάτζα» ο Ανεστίδης στα καναλια και απειλεί με μηνύσεις, αλλά το μπλόκο των Μαλγάρων τον «έκοψε» από το Μαξίμου

Ο αγροτοσυνδικαλιστής που επιτέθηκε με αγοραίες εκφράσεις στον πρωθυπουργό ζητά τώρα και την παρέμβαση των δημοσιογραφικών ενώσεων - Τον αντικατέστησε με τον Κ. Σέφη το μπλόκο των Μαλγάρων στη συνάντηση στο Μαξίμου, επιμένει ο ίδιος ότι θα πάει - Δείτε βίντεο