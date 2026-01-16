Συνεχίζει την «παπάτζα» ο Ανεστίδης στα καναλια και απειλεί με μηνύσεις, αλλά το μπλόκο των Μαλγάρων τον «έκοψε» από το Μαξίμου
Ο αγροτοσυνδικαλιστής που επιτέθηκε με αγοραίες εκφράσεις στον πρωθυπουργό ζητά τώρα και την παρέμβαση των δημοσιογραφικών ενώσεων - Τον αντικατέστησε με τον Κ. Σέφη το μπλόκο των Μαλγάρων στη συνάντηση στο Μαξίμου, επιμένει ο ίδιος ότι θα πάει - Δείτε βίντεο
Τα ρέστα ζητάει τώρα ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος εμφανίζεται αφενός αμετανόητος για τον τρόπο που εκφράστηκε σε βάρος του πρωθυπουργού on camera, αφετέρου απειλεί με μηνύσεις και ζητά την παρέμβαση των δημοσιογραφικών ενώσεων.
Την ώρα που ο Ανεστίδης επιμένει ότι θα πάει στο Μαξίμου, οι συνάδελφοί του από το μπλόκο των Μαλγάρων τον έχουν ήδη αντικαταστήσει με τον κ.Κώστα Σέφη, το όνομα του οποίου έχουν δώσει στην επίσημη λίστα των εκπροσώπων.
Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής στην τηλεόραση του OPEN, ο κ.Ανεστίδης, μετά τον σάλο που έχει προκληθεί από το βίντεο με τις χυδαίες εκφράσεις του κατά του κ.Μητσοτάκη, έχοντας προφανώς συμβουλευτεί δικηγόρο, προανήγγειλε ότι θα κάνει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου, ισχυριζόμενος ότι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ενώ βρισκόταν μπροστά στις κάμερες όλων των καναλιών, αλλά και στις κάμερες κινητών πολλών προσώπων που βρίσκονταν την περασμένη Τρίτη στα Μάλγαρα, είναι προϊόν ... παράνομης βιντεοσκόπησης.
Δείτε το βίντεο:
Ο Κώστας Ανεστίδης, που επιμένει ότι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα, υποστήριξε ότι όσα καταγράφηκαν και δημοσιοποιήθηκαν ειπώθηκαν ενώ βρισκόταν σε μια παρέα δημοσιογράφων και αγροτών. «Τρώγαμε και καλαμπουρίζαμε. Αν δημοσιοποιηθεί ό,τι λέγεται ιδιωτικά, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση», είπε. «Σε μια ιδιωτική συζήτηση λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ σε άλλες ιδιωτικές συζητήσεις έχει πει και χειρότερα, πολύ χειρότερα. Ξέρω είναι βαριές κουβέντες, αλλά αν ακούγατε τι λένε βουλευτές που δεν είναι υπουργοί...», είπε μεταξύ άλλων. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί, ότι στο επίμαχο βίντεο και ενώ ο κ.Ανεστίδης έχει πει ήδη την έκφραση για τα ... ματσούκια, τού γίνεται η ερώτηση τι θα γίνει αν δημοσιοποιηθούν όσα είχε πει και εκείνος απαντά με τη γνωστή κίνηση προς τα γεννητικά του όργανα...
Μιλώντας στο Open, ο κ.Ανεστίδης ισχυρίσθηκε ότι κάποιος «που ήθελε να παρουσιάσει εκδούλευση στην κυβέρνηση έδωσε το βίντεο». «Η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε την οικογένειά μου, η ΝΔ ξέρει ότι είμαι αθώος, ήξεραν ότι θα έλεγα αλήθειες και ήθελαν να με εξοντώσουν», είπε, προαναγγέλοντας μηνύσεις.
Δείτε την επίσημη λίστα των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων που θα μεταβούν στο Μαξίμου τη Δευτέρα:
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ
ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ
ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ
