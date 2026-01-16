Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Οι 31 εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων που θα συναντήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα
Χωρίς Ανεστίδη στο Μέγαρο Μαξίμου το μπλόκο Μαλγάρων
Γνωστά έγιναν από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων τα ονόματα των 31 εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.
Η επίσημη λίστα των εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων που θα μεταβούν στο Μαξίμου τη Δευτέρα:
• Άγγελακουδης Ηλίας
• Γρουζίδης Γρηγόρης
• Βεσμέλης Απόστολης
• Τούρτουρας Γιάννης
• Σέφης Κώστας
• Φρονιμόπουλος Ιορδάνης
• Μήκες Δημήτρης
• Χαλκίδης Τάσος
• Ουζουνίδης Λάζαρος
• Μπέτσας Βαγγέλης
• Καρναβίας Γιάννης
• Λιλίκακης Κώστας
• Ζαρκαδούλας Κώστας
• Παπαδάκης Κώστας
• Παραμπάτης Δημήτρης
• Τσίβικας Μπάμπης
• Δουρούμης Κώστας
• Σπυρόπουλος Παύλος
• Μόσχος Θωμάς
• Κούτης Ιωάννης
• Τσέρνιος Χρήστος
• Γκιοργκίνης Τάσος
• Σεσκλιώτης Χάρης
• Λεονταράκης Κώστας
• Περράκης Παναγιώτης
• Τζέλλας Κώστας
• Τσιούτρας Γιάννης
• Γιαννακός Σωτήρης
• Αλειφτήρας Σωκράτης
• Ιωαννίδης Ιορδάνης
• Μαρούδας Ρίζος
Η αντιπροσωπεία αποτελείται από αγρότες και κτηνοτρόφους από μπλόκα σε όλη τη χώρα και θα καταθέσει το κοινό πλαίσιο αιτημάτων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το σύνολο των κινητοποιήσεων.
Χωρίς Ανεστίδη στο Μέγαρο Μαξίμου η αντιπροσωποία των αγροτών
Την ώρα που ο Ανεστίδης επιμένει ότι θα πάει στο Μαξίμου, οι συνάδελφοί του από το μπλόκο των Μαλγάρων τον έχουν ήδη αντικαταστήσει με τον κ.Κώστα Σέφη, το όνομα του οποίου έχουν δώσει στην επίσημη λίστα των εκπροσώπων.
Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής στην τηλεόραση του OPEN, ο κ.Ανεστίδης, μετά τον σάλο που έχει προκληθεί από το βίντεο με τις χυδαίες εκφράσεις του κατά του κ.Μητσοτάκη, έχοντας προφανώς συμβουλευτεί δικηγόρο, προανήγγειλε ότι θα κάνει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου, ισχυριζόμενος ότι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ενώ βρισκόταν μπροστά στις κάμερες όλων των καναλιών, αλλά και στις κάμερες κινητών πολλών προσώπων που βρίσκονταν την περασμένη Τρίτη στα Μάλγαρα, είναι προϊόν ... παράνομης βιντεοσκόπησης.
Δείτε το βίντεο:
Ο Κώστας Ανεστίδης, που επιμένει ότι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα, υποστήριξε ότι όσα καταγράφηκαν και δημοσιοποιήθηκαν ειπώθηκαν ενώ βρισκόταν σε μια παρέα δημοσιογράφων και αγροτών. «Τρώγαμε και καλαμπουρίζαμε. Αν δημοσιοποιηθεί ό,τι λέγεται ιδιωτικά, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση», είπε. «Σε μια ιδιωτική συζήτηση λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ σε άλλες ιδιωτικές συζητήσεις έχει πει και χειρότερα, πολύ χειρότερα. Ξέρω είναι βαριές κουβέντες, αλλά αν ακούγατε τι λένε βουλευτές που δεν είναι υπουργοί...», είπε μεταξύ άλλων. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί, ότι στο επίμαχο βίντεο και ενώ ο κ.Ανεστίδης έχει πει ήδη την έκφραση για τα ... ματσούκια, τού γίνεται η ερώτηση τι θα γίνει αν δημοσιοποιηθούν όσα είχε πει και εκείνος απαντά με τη γνωστή κίνηση προς τα γεννητικά του όργανα...
Μιλώντας στο Open, ο κ.Ανεστίδης ισχυρίσθηκε ότι κάποιος «που ήθελε να παρουσιάσει εκδούλευση στην κυβέρνηση έδωσε το βίντεο». «Η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε την οικογένειά μου, η ΝΔ ξέρει ότι είμαι αθώος, ήξεραν ότι θα έλεγα αλήθειες και ήθελαν να με εξοντώσουν», είπε, προαναγγέλοντας μηνύσεις.
