Οι 31 εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων που θα συναντήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής στην τηλεόραση του OPEN, ο κ.Ανεστίδης, μετά τον σάλο που έχει προκληθεί από το βίντεο με τις χυδαίες εκφράσεις του κατά του κ.Μητσοτάκη, έχοντας προφανώς συμβουλευτεί δικηγόρο, προανήγγειλε ότι θα κάνει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου, ισχυριζόμενος ότι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ενώ βρισκόταν μπροστά στις κάμερες όλων των καναλιών, αλλά και στις κάμερες κινητών πολλών προσώπων που βρίσκονταν την περασμένη Τρίτη στα Μάλγαρα, είναι προϊόν ... παράνομης βιντεοσκόπησης.

Δείτε το βίντεο:

Ο Κώστας Ανεστίδης, που επιμένει ότι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα, υποστήριξε ότι όσα καταγράφηκαν και δημοσιοποιήθηκαν ειπώθηκαν ενώ βρισκόταν σε μια παρέα δημοσιογράφων και αγροτών. «Τρώγαμε και καλαμπουρίζαμε. Αν δημοσιοποιηθεί ό,τι λέγεται ιδιωτικά, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση», είπε. «Σε μια ιδιωτική συζήτηση λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ σε άλλες ιδιωτικές συζητήσεις έχει πει και χειρότερα, πολύ χειρότερα. Ξέρω είναι βαριές κουβέντες, αλλά αν ακούγατε τι λένε βουλευτές που δεν είναι υπουργοί...», είπε μεταξύ άλλων. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί, ότι στο επίμαχο βίντεο και ενώ ο κ.Ανεστίδης έχει πει ήδη την έκφραση για τα ... ματσούκια, τού γίνεται η ερώτηση τι θα γίνει αν δημοσιοποιηθούν όσα είχε πει και εκείνος απαντά με τη γνωστή κίνηση προς τα γεννητικά του όργανα...

Μιλώντας στο Open, ο κ.Ανεστίδης ισχυρίσθηκε ότι κάποιος «που ήθελε να παρουσιάσει εκδούλευση στην κυβέρνηση έδωσε το βίντεο». «Η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε την οικογένειά μου, η ΝΔ ξέρει ότι είμαι αθώος, ήξεραν ότι θα έλεγα αλήθειες και ήθελαν να με εξοντώσουν», είπε, προαναγγέλοντας μηνύσεις.