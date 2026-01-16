Αμετανόητος ο Ανεστίδης για τη βρισιά κατά Μητσοτάκη: Εξέφρασα αυτά που λένε όλοι - Δεν έχει θέση στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, διαμηνύει ο Μαρινάκης
Αμετανόητος ο Ανεστίδης για τη βρισιά κατά Μητσοτάκη: Εξέφρασα αυτά που λένε όλοι - Δεν έχει θέση στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, διαμηνύει ο Μαρινάκης
«Το βίντεο Ανεστίδη ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες το μεσημέρι της προσεχούς Δευτέρας ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή και τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Πολύ πριν το βίντεο (σ.σ. με τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού) η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας» είπε ο κ. Μαρινάκης στο ΟΡΕΝ.
Παράλληλα γνωστοποίησε ότι «ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση».
Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες και μέσα στο κόμμα με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να πιέζουν. Τέτοιοι άνθρωποι και για το βίντεο και για όσα ελέγχονται δεν έχουν θέση στη συνάντηση»
Ο κ. Μαρινάκης είπε, επίσης, ότι «αναμένουμε μέσα στην ημέρα τη λίστα των αγροτών. Νομίζω ότι οι δύο όροι είναι αυτονόητοι λογικοί και δεν διαφωνεί κανείς: ο ένας είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο κόσμος και ο δεύτερος να μην συνομιλήσει ο πρωθυπουργός με όσους είναι ελεγχόμενοι ή έχουν επιδείξει παραβατικές συμπεριφορές όπως οι νταήδες που έσπασαν περιπολικά».
Αμετανόητος εμφανίστηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, σήμερα (16/1) το πρωί μετά τις πρωτοφανείς ύβρεις κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ο κ. Ανεστίδης ζήτησε μισή συγγνώμη και με το ζόρι ενώ για τις χυδαίες εκφράσεις που χρησιμοποίησε ανέφερε ότι τις είπε εκτός αέρα και πως αυτά είναι πράγματα που «λένε όλοι».
Αρχικά υποστήριξε μόνο ότι όσα είπε «ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα» ενώ στις επίμονες ερωτήσεις στον ΑΝΤ1 αν έχει μετανιώσει είπε ξανά «είπα είναι εκ παραδρομής αυτό». Χρειάστηκε και νέα ερώτηση για το αν ζητάει συγγνώμη για να απαντήσει σαν να κάνει χάρη «εντάξει, ζητάω και συγγνώμη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».
«Σας είπα να ζητήσετε συγγνώμη αν το νιώθετε, όχι απλά να το πείτε» σχολίασε η δημοσιογράφος Άννα Λιβαθυνού με τον κ. Ανεστίδη να λέει «εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου είτε είναι καλά είτε κακά λόγια».
«Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο γιατί όταν είσαι εκτός αέρα... εγώ απλά το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες, όλοι τα ίδια λένε» υποστήριξε για τις ύβρεις του, ενώ για την κίνησή του να δείξει προς τα γεννητικά όργανα είπε «υπήρχε και συζήτηση πιο μπροστά για την επίθεση που μου έχει γίνει».
«Εγώ βγήκα στους δρόμους και κατηγορούσα την πολιτική, την προσωπική επίθεση δεν την ξεκίνησα εγώ» είπε ακόμα ο κ. Ανεστίδης επιμένοντας ότι παρά τα όσα βαρύτατα είπε για τον πρωθυπουργό «φυσικά θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω για αυτό εξαπολύθηκε νέα επίθεση εναντίον μου γιατί ήξεραν ότι θα βγει χαρτί από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα αν διώκομαι ή όχι. Ο αστυφύλακας χθες με έψαχνε για να μου δώσει ξανά τη διάταξη 25 ημέρες αφού την είχα πάρει και η απάντηση που πήρα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν ότι το αίτημα απορρίπτεται καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εφόσον προσκληθεί για παροχή εξηγήσεων».
«Εγώ δεν έχω προσωπικά κάτι εναντίον του (σ.σ. του Κυριάκου Μητσοτάκη), το τι έχουμε με τους αγρότες είναι άλλο καπέλο. Είναι πρωθυπουργός μου, είμαι εκλεγμένος να αντιπαραθέσω τα αιτήματα των αγροτών. Δεν με θέλουν εκεί, φοβούνται τι θα αντιμετωπίσουν» κατέληξε ο Κώστας Ανεστίδης.
Ο κ. Ανεστίδης σχολίασε τα μικρόφωνα, μιλώντας για «ματσούκια» που «θα χώσει στον κ... του Μητσοτάκη και θα χοροπηδάει ο π...». Μάλιστα, όταν κάποιος παρατήρησε ότι αυτά τα σχόλια θα μπορούσαν να «παίξουν», έδειξε προς τα γεννητικά του όργανα με τη χαρακτηριστική κίνηση, λέγοντας πως ό,τι ήταν να του κάνουν, το έκαναν. Ο Ανεστίδης, παρότι ελεγχόμενος από τον εισαγγελέα, είχε ορισθεί να εκπροσωπήσει το μπλόκο των Μαλγάρων στην επικείμενη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Ο ίδιος, μιλώντας απόψε στο One Channel είπε ότι «θα πάει, γιατί να μην πάει;», στη συνάντηση. Στο μεταξύ, όμως, είχε δημοσιοποιηθεί το βίντεο με τη χυδαία επίθεση που αλλάζει τα δεδομένα.
Δείτε το βίντεο:
Σημειώνεται ότι το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης και είχε προηγηθεί η συνάντηση συναδέλφων του αγροτοσυνδικαλιστή με τον πρωθυπουργό και είχαν γίνει οι ανακοινώσεις για τα επιπλέον μέτρα υπέρ του πρωτογενούς τομέα.
Μιλώντας στο One Channel, ο Ανεστίδης υποστήριξε ότι θα πάει στη συνάντηση στο Μαξίμου, έστω και ελεγχόμενος. «θα πάω. Ελεγχόμενοι μπορεί να είναι και η μισή βουλή», είπε ενώ στην ερώτηση αν πάει και δεν γίνει δεκτός τι θα κάνει είπε «θα δούμε. Θα κατέβω και θα το δούμε εκεί».
Ο Κώστας Ανεστίδης ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και για το λόγο αυτό έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του με εισαγγελική εντολή. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την απόφαση του εισαγγελέα Εφετών Δημήτρη Γκύζη, για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Κώστα Ανεστίδη, ο αγροτοσυνδικαλιστής κατέθετε τις αιτήσεις του για επιδότηση για τα χρόνια 2019 έως 2024 στο ΚΥΔ Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης ΑΕ.
Για το 2019, δήλωσε ότι κατείχε 19 χωράφια, τα 15 ως ιδιοκτήτης και 4 νοικιασμένα. Για το έτος 2020, δήλωσε πάλι 19 χωράφια, τα 14 ιδιοκτησίας του, 1 ακτημονικό και 4 νοικιασμένα. Για το έτος 2021, ο Ανεστίδης δήλωσε 17 χωράφια για εκμετάλλευση, τα 14 ιδιοκτησίας του και 3 νοικιασμένα. Το ίδιο συνέβη και με την αίτηση για το 2022, ενώ, το 2023 δήλωσε 16 χωράφια, τα 14 ιδιοκτησίας του, 1 ακτημονικό και 1 ενοικιασμένο. Ακριβώς το ίδιο δήλωσε και για το 2024.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την εισαγγελία, από την έρευνα προέκυψε ότι είτε δεν έχει δηλωθεί αριθμός ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) για τα νοικιασμένα χωράφια, είτε δεν βρέθηκε αντιστοιχία του φερόμενου ως ιδιοκτήτη με τους συγκεκριμένους αριθμούς ΑΤΑΚ.
Σύμφωνα με την απόφαση του εισαγγελέα, προέκυψε ότι για το έτος 2019 έχουν καταχωρηθεί 6 χωράφια στην αίτηση του Ανεστίδη και λείπουν 6. Για το 2020, έχουν καταχωρηθεί 8 χωράφια και λείπουν 5. Για το 2021, έχουν καταχωρηθεί 6 χωράφια, ενώ, δεν έχουν καταχωρηθεί 4. Για το 2022, έχουν καταχωρηθεί 5 χωράφια και λείπουν 7, για το 2023 έχουν καταχωρηθεί 7 χωράφια και λείπουν 7, ενώ για το 2020 έχουν καταχωρηθεί 6 χωράφια και λείπουν άλλα 6.
Η περαιτέρω έρευνα της ΑΑΔΕ, έβγαλε για κάποιους από εκείνους που φέρονταν να νοικιάζουν χωράφια στον Ανεστίδη ότι δεν τα είχαν καταχωρήσει στην περιουσιακή τους κατάσταση, ενώ, για άλλα, δεν έχουν δηλωθεί αριθμοί ΑΤΑΚ και σε κάποιες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες που φέρονται να νοικιάζουν τα χωράφια τους στον Ανεστίδη δεν τα δηλώνουν στο Ε9.
Σε άλλες περιπτώσεις, δεν προκύπτει αντιστοιχία κτηματογράφησης και ιδιοκτησίας τόσο για τον ίδιο τον Ανεστίδη όσο και για εκείνους που του νοίκιαζαν χωράφια, πλην 5 περιπτώσεων. Μάλιστα, η έρευνα της ΑΑΔΕ διαπιστώνει ότι ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής δεν έλαβε συνολικά για τα έτη 2019 - 2024 το ποσό των 122.765,04 ευρώ αλλά μόνο για τις εκτάσεις για τις οποίες δεν διαπιστώθηκε αντιστοιχία κτηματογράφησης - ιδιοκτησίας.
Ακόμα, ο εισαγγελέας αναφέρει ότι για το 2025 ότι ο Ανεστίδης δήλωσε μέσω του ΚΥΔ «AGROLOGIC Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» 17 ρυζοχώραφα τα 15 ως ιδιοκτήτης και τα 2 νοικιασμένα τα οποία ταυτίζονται όλα, πλην ενός, με τα δηλωθέντα για τα έτη 2019 - 2024 για τα οποία δεν προκύπτει το καθεστώς ιδιοκτησίας με βάση τα κτηματολογικά δεδομένα.
