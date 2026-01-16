Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ερέτρια: Η στιγμή που ομάδα νεαρών κυνηγά τον 16χρονο πριν τον ξυλοκοπήσει άγρια για ένα κορίτσι - Δείτε βίντεο
Ερέτρια: Η στιγμή που ομάδα νεαρών κυνηγά τον 16χρονο πριν τον ξυλοκοπήσει άγρια για ένα κορίτσι - Δείτε βίντεο
Οι έξι ανήλικοι συνελήφθησαν, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι
Ανησυχία στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει η άγρια επίθεση σε βάρος ενός 16χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από μαθητές γυμνασίου καθώς επέστρεφε από το σχολείο στην Ερέτρια, εξαιτίας μιας διαμάχης για ένα κορίτσι.
Από την άγρια επίθεση, ο 16χρονος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ενώ οι έξι ανήλικοι συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.
Το Star δημοσίευσε βίντεο από την στιγμή της επίθεσης. Σε αυτό καταγράφεται η στιγμή που ο 16χρονος περπατά αμέριμνος με την κοπέλα του και έναν ακόμη φίλο του στο δρόμο με τους ανήλικους πάνω σε πατίνια να τους ακολουθούν και να τρέχουν για να τον προλάβουν. Λίγα μέτρα παρακάτω το θύμα δέχεται άγρια χτυπήματα από την ομάδα των 6 ανήλικων μαθητών.
Αιμόφυρτος στο έδαφος, με το σαγόνι σπασμένο και εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, ο 16χρονος μαθητής εκλιπαρούσε για βοήθεια. Οι περιγραφές σοκάρουν... «Το παιδί ήταν μέσα στα αίματα, το σηκώσαμε. Ήταν γεμάτο αίματα, τραύλιζε. Το είχανε σακατέψει με λίγα λόγια».
Η ομάδα των νεαρών το βάζει στα πόδια. Στο σημείο μαζεύεται κόσμος που προσπαθεί να βοηθήσει τον μαθητή. «Η γνάθος του παιδιού έχει φύγει. Πάνε με ένα σκοπό, έχουν συμβεί διάφορα. Νωρίτερα τον είχαν προσβάλλει και τον χτύπησαν. Ήταν και άλλοι μπροστά στον ξυλοδαρμό, ήταν πολλοί», λένε μάρτυρες.
Από την άγρια επίθεση, ο 16χρονος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ενώ οι έξι ανήλικοι συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.
Το Star δημοσίευσε βίντεο από την στιγμή της επίθεσης. Σε αυτό καταγράφεται η στιγμή που ο 16χρονος περπατά αμέριμνος με την κοπέλα του και έναν ακόμη φίλο του στο δρόμο με τους ανήλικους πάνω σε πατίνια να τους ακολουθούν και να τρέχουν για να τον προλάβουν. Λίγα μέτρα παρακάτω το θύμα δέχεται άγρια χτυπήματα από την ομάδα των 6 ανήλικων μαθητών.
Αιμόφυρτος στο έδαφος, με το σαγόνι σπασμένο και εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, ο 16χρονος μαθητής εκλιπαρούσε για βοήθεια. Οι περιγραφές σοκάρουν... «Το παιδί ήταν μέσα στα αίματα, το σηκώσαμε. Ήταν γεμάτο αίματα, τραύλιζε. Το είχανε σακατέψει με λίγα λόγια».
Η ομάδα των νεαρών το βάζει στα πόδια. Στο σημείο μαζεύεται κόσμος που προσπαθεί να βοηθήσει τον μαθητή. «Η γνάθος του παιδιού έχει φύγει. Πάνε με ένα σκοπό, έχουν συμβεί διάφορα. Νωρίτερα τον είχαν προσβάλλει και τον χτύπησαν. Ήταν και άλλοι μπροστά στον ξυλοδαρμό, ήταν πολλοί», λένε μάρτυρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα