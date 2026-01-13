Εύβοια: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από επίθεση που δέχθηκε από συνομηλίκους του
Εύβοια: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από επίθεση που δέχθηκε από συνομηλίκους του

Συνελήφθη ένας ανήλικος και οι γονείς του - Αναζητούνται οι υπόλοιποι ανήλικοι που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό του νεαρού αγοριού

Εύβοια: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από επίθεση που δέχθηκε από συνομηλίκους του
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στις Αρχές για σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Εύβοια. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε για άγνωστο λόγο σε ανήλικο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο πρόσωπο.

Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια, όπως μεταδίδει το evima.gr, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα καθώς ο ανήλικος τραυματίας φέρει τραύματα στη γνάθο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανήλικου και των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση και των υπολοίπων ανηλίκων που φέρεται να είχαν εμπλοκή στον ξυλοδαρμό του συνομήλικου τους.

