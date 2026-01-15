Νέα μαρτυρία για τη Λόρα, στη Βάρη αστυνομικοί πήραν κατάθεση και βίντεο

Μία νέα μαρτυρία έρχεται να περιπλέξει το μυστήριο με τις περιοχές στις οποίες κινείται το παιδί - Ιδιοκτήτης καφετέριας στην περιοχή της Βάρης είπε πως η Λόρα εθεάθη στην επιχείρησή του και ζήτησε το WiFi