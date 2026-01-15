Νέα μαρτυρία για τη Λόρα, στη Βάρη αστυνομικοί πήραν κατάθεση και βίντεο
Μία νέα μαρτυρία έρχεται να περιπλέξει το μυστήριο με τις περιοχές στις οποίες κινείται το παιδί - Ιδιοκτήτης καφετέριας στην περιοχή της Βάρης είπε πως η Λόρα εθεάθη στην επιχείρησή του και ζήτησε το WiFi
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας που έφυγε στις 8 Ιανουαρίου από το σπίτι της στην Πάτρα και έκτοτε αγνοείται. Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι Αρχές εκτιμούν πως το κορίτσι βρίσκεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου.
Μία νέα μαρτυρία έρχεται να περιπλέξει το μυστήριο με τις περιοχές στις οποίες κινείται το παιδί. Σύμφωνα με το MEGA, το απόγευμα της Πέμπτης τηλεφώνησε στην ΕΛΑΣ ιδιοκτήτης καφετέριας στην περιοχή της Βάρης και είπε πως η Λόρα εθεάθη στην επιχείρησή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, μιλούσε αγγλικά και ζήτησε το WiFi προκειμένου να συνδεθεί στο διαδίκτυο.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μόλις προβλήθηκε ρεπορτάζ για την εξαφάνιση, η κοπέλα που ήταν στο μαγαζί έφυγε. Αστυνομικοί πήγαν στην καφετέρια όπου και πήραν κατάθεση από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος τους έδωσε και βιντεοληπτικό υλικό από την κοπέλα που εμφανίστηκε στο μαγαζί του.
Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί συνεχίζουν να σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι Αρχές εκτιμούν πως το κορίτσι βρίσκεται στην Αθήνα και δεν αποκλείεται να είναι και στην πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.
Προς αυτό συγκλίνει και μία μαρτυρία από έναν ανήλικο μαθητή ο οποίος ανέφερε στις Αρχές ότι πριν από δύο ημέρες είδε την 16χρονη να βγαίνει από ένα σούπερ μάρκετ που βρίσκεται κοντά στις φοιτητικές εστίες.
Ο ανήλικος περιέγραψε στους αστυνομικούς πως πλησίασε το κορίτσι, της έδειξε στο κινητό του τη φωτογραφία από το Amber Alert και τη ρώτησε αν είναι αυτή. Τότε η κοπέλα του απάντησε στα αγγλικά και απομακρύνθηκε με γοργά βήματα.
Η κοπέλα κρατούσε στα χέρια σακούλες με ψώνια και έφυγε με τα πόδια, κάτι που μαρτυρά πως πιθανόν μένει κάπου εκεί κοντά. Οι αστυνομικοί αναζητούν σχετικό βιντεοληπτικό υλικό καθώς οι κάμερες του σούπερ μάρκετ δεν λειτουργούσαν σωστά.
Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάπου θέλει να πάει.
Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της Λόρας σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται ως προς το πως εξασφάλισε χρήματα πριν από την εξαφάνιση της.
Βίντεο που στη δημοσιότητα καταγράφει τις κινήσεις της 16χρονης Λόρας στην Αθήνα και ειδικότερα στην περιοχή του Ζωγράφου. Το υλικό από κάμερα ασφαλείας καταστήματος δείχνει τη νεαρή να φτάνει με ταξί λίγο μετά τις 10.00 το πρωί.
Στις εικόνες φαίνεται να περνά απέναντι τον δρόμο και να περιμένει στο φανάρι, κοιτώντας συνεχώς το κινητό της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα περνά μπροστά από την κάμερα και απομακρύνεται προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σύμφωνα με τα πλάνα, η 16χρονη φορούσε μαύρο μπουφάν με κουκούλα και καπέλο, καθώς και μαύρα αθλητικά παπούτσια, ενώ κρατούσε δύο τσάντες.
