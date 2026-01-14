Νέα μαρτυρία για τη 16χρονη Λόρα από κοσμηματοπώλη στου Ζωγράφου: Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό και μου ζήτησε να της καλέσω ταξί

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η κοσμηματοπώλης της απάντησε αρνητικά και η 16χρονη μπήκε σε ένα ταξί και έφυγε προς το κέντρο της Αθήνας. Η επιχειρηματίας, όμως, την αναγνώρισε και κάλεσε την Αστυνομία.«Σε εμένα ήρθε το Σάββατο το πρωί και με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό, γιατί είχε μάλλον κάποιο κόσμημα μαζί της. Εγώκατάλαβα ότι ήταν αυτή η κοπέλα που έψαχναν., έμοιαζε παρά πολύ, τα χαρακτηριστικά της. Μιλούσε ελληνικά, λίγο σπαστά, και αγγλικά μαζί. Μόλις της είπα ότι δεν αγοράζω, έφυγε αλλά μου ζήτησε αν μπορώ να της καλέσω ένα ταξί, γιατί δεν είχε μονάδες στο κινητό της.Πέρασε απέναντι το δρόμο, σταμάτησε ένα ταξί και μπήκε μέσα. Δεν ξέρω πού πήγε μετά, προς Μιχαλακοπούλου έφυγε», λέει στο protothema.gr η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου η οποία είδε για τελευταία φορά τη 16χρονη.Από τότε τα «ίχνη» της αγνοούνται με τους Αστυνομικούς να αναζητούν μέσα από βιντεοληπτικό υλικό τη διαδρομή που ακολούθησε το μεσημέρι του Σαββάτου μετά την αποτυχημένη απόπειρα να πουλήσει τα χρυσαφικά που είχε πάνω της.Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάπου θέλει να πάει.Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της Λόρας σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται ως προς το πως εξασφάλισε χρήματα πριν από την εξαφάνιση της.