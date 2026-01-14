«Είμαστε εδώ για σένα»: Έκκληση από το Χαμόγελο του Παιδιού στη Λόρα να επικοινωνήσει, ακούστε ηχητικό με το τηλεφώνημά της 16χρονης για ταξί από Ρίο για Αθήνα

Μαρτυρία για τη 16χρονη από κοσμηματοπώλη στου Ζωγράφου

Έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην

και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της, οι Αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν όλες τις διαδρομές που ακολούθησε μετά την άφιξή της στην Αθήνα.

Το πρωί της Πέμπτης, η 16χρονη έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας περιπτέρου να κατεβαίνει από το ταξί που τη μετέφερε από την αχαϊκή πρωτεύουσα στην οδό Θηβών και να κινείται προς την οδό Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Ζωγράφου

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε σε ένα καφέ, από όπου ζήτησε τον κωδικό του wi-fi για να συνδεθεί στο διαδίκτυο και συνέχισε την πορεία της στην οδό Μικράς Ασίας με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας.

Σε ένα δεύτερο

η 16χρονη φαίνεται να περνά μπροστά από ένα φαρμακείο και να επιστρέφει ενδεχομένως, επειδή έχασε το σήμα του ασύρματου δικτύου.

Καθ όλη τη διάρκεια της διαδρομής φορά ένα μαύρο μπουφάν, έχει καλυμμένο το κεφάλι της με κουκούλα και κουβαλά ένα σακίδιο πλάτης.

Παράλληλα, στέλνει συνεχώς μηνύματα από το κινητό της τηλέφωνο ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να πουλήσει ένα κόσμημα σε ανταλλακτήριο χρυσού στην περιοχή.

Ωστόσο, αυτά δεν είναι τα τελευταία «ίχνη» της 16χρονης που έχουν καταγράψει οι Αστυνομικοί καθώς δύο ημέρες μετά η Λόρα αναζήτησε ξανά ένα ανταλλακτήριο χρυσού στην προσπάθειά της να βρει χρήματα.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου η ανήλικη μπήκε σε ένα κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου και ρώτησε την ιδιοκτήτρια αν αγοράζει χρυσό.

Η κοσμηματοπώλης της απάντησε αρνητικά και η 16χρονη μπήκε σε ένα ταξί και έφυγε προς το κέντρο της Αθήνας. Η επιχειρηματίας, όμως, την αναγνώρισε και κάλεσε την Αστυνομία.

«Σε εμένα ήρθε το Σάββατο το πρωί και με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό, γιατί είχε μάλλον κάποιο κόσμημα μαζί της. Εγώ

κατάλαβα ότι ήταν αυτή η κοπέλα που έψαχναν.

, έμοιαζε παρά πολύ, τα χαρακτηριστικά της. Μιλούσε ελληνικά, λίγο σπαστά, και αγγλικά μαζί. Μόλις της είπα ότι δεν αγοράζω, έφυγε αλλά μου ζήτησε αν μπορώ να της καλέσω ένα ταξί, γιατί δεν είχε μονάδες στο κινητό της.

Πέρασε απέναντι το δρόμο, σταμάτησε ένα ταξί και μπήκε μέσα. Δεν ξέρω πού πήγε μετά, προς Μιχαλακοπούλου έφυγε», λέει στο protothema.gr η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου η οποία είδε για τελευταία φορά τη 16χρονη.

Από τότε τα «ίχνη» της αγνοούνται με τους Αστυνομικούς να αναζητούν μέσα από βιντεοληπτικό υλικό τη διαδρομή που ακολούθησε το μεσημέρι του Σαββάτου μετά την αποτυχημένη απόπειρα να πουλήσει τα χρυσαφικά που είχε πάνω της.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάπου θέλει να πάει.

Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της Λόρας σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται ως προς το πως εξασφάλισε χρήματα πριν από την εξαφάνιση της.

- Για Κολιός στο Ρίο και να πάει Αθήνα- Όταν λέτε Κολιός - Ριο τι εννοείτε; Το μίνι μάρκετ;- Είναι ένα καφέ.Το ηχητικό έρχεται να προστεθεί στο παζλ της υπόθεσης ενισχύοντας την προσπάθεια τω Αρχών να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της 16χρονης.