Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Σύγκρουση τριών αυτοκινήτων στη Χαλκιδική - Τραυματίστηκαν τρεις ανήλικοι 6, 7 και 9 ετών
Σύγκρουση τριών αυτοκινήτων στη Χαλκιδική - Τραυματίστηκαν τρεις ανήλικοι 6, 7 και 9 ετών
Οι ανήλικοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου
Τρεις ανήλικοι ηλικίας 6, 7 και 9 ετών τραυματίστηκαν ελαφρά, όταν τα αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν συγκρούστηκαν, το μεσημέρι, στη διασταύρωση Πλανών, στη Χαλκιδική.
Το περιστατικό συνέβη όταν το αυτοκίνητο ενός 73χρονου υπήκοου Ρωσίας, στο οποίο επέβαινε ο 7χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 42χρονος, το οποίο με τη σειρά του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 44χρονη, στο οποίο επέβαιναν ο 6χρονος και ο 9χρονος.
Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
Το περιστατικό συνέβη όταν το αυτοκίνητο ενός 73χρονου υπήκοου Ρωσίας, στο οποίο επέβαινε ο 7χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 42χρονος, το οποίο με τη σειρά του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 44χρονη, στο οποίο επέβαιναν ο 6χρονος και ο 9χρονος.
Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
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