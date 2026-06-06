Σύγκρουση τριών αυτοκινήτων στη Χαλκιδική - Τραυματίστηκαν τρεις ανήλικοι 6, 7 και 9 ετών
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Τροχαίο ατύχημα

Σύγκρουση τριών αυτοκινήτων στη Χαλκιδική - Τραυματίστηκαν τρεις ανήλικοι 6, 7 και 9 ετών

Οι ανήλικοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου

Σύγκρουση τριών αυτοκινήτων στη Χαλκιδική - Τραυματίστηκαν τρεις ανήλικοι 6, 7 και 9 ετών
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Τρεις ανήλικοι ηλικίας 6, 7 και 9 ετών τραυματίστηκαν ελαφρά, όταν τα αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν συγκρούστηκαν, το μεσημέρι, στη διασταύρωση Πλανών, στη Χαλκιδική.

Το περιστατικό συνέβη όταν το αυτοκίνητο ενός 73χρονου υπήκοου Ρωσίας, στο οποίο επέβαινε ο 7χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 42χρονος, το οποίο με τη σειρά του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 44χρονη, στο οποίο επέβαιναν ο 6χρονος και ο 9χρονος.

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
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