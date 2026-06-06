Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Νέος τραυματισμός ορειβάτη στον Όλυμπο, ζητήθηκε συνδρομή ελικοπτέρου για τη μεταφορά 59χρονου Τσέχου
Νέος τραυματισμός ορειβάτη στον Όλυμπο, ζητήθηκε συνδρομή ελικοπτέρου για τη μεταφορά 59χρονου Τσέχου
Ο ορειβάτης έχει υποστεί κακώσεις στην πλάτη και δεν μπορεί να κουνήσει τα πάνω του άκρα
Ένα ακόμα συμβάν τραυματισμού ορειβάτη σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (6/6) στον Όλυμπο. Πρόκειται για 59χρονο Τσέχο που τραυματίστηκε κατά την κατάβαση του από την κορυφή του Μύτικα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Τσέχος κατέβηκε με τη βοήθεια φίλων του στο καταφύγιο Κάκαλος, ωστόσο, στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί, καθώς έχει υποστεί κακώσεις στην πλάτη και δεν μπορεί να κουνήσει τα πάνω του άκρα.
Στο συμβάν συνέδραμαν ομάδες πυροσβεστών και μια ομάδα της 2ης ΕΜΑΚ οι οποίες μετέφεραν τον 59χρονο από το καταφύγιο στο οροπέδιο των Μουσών για να τον παραλάβει ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Τσέχος κατέβηκε με τη βοήθεια φίλων του στο καταφύγιο Κάκαλος, ωστόσο, στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί, καθώς έχει υποστεί κακώσεις στην πλάτη και δεν μπορεί να κουνήσει τα πάνω του άκρα.
Στο συμβάν συνέδραμαν ομάδες πυροσβεστών και μια ομάδα της 2ης ΕΜΑΚ οι οποίες μετέφεραν τον 59χρονο από το καταφύγιο στο οροπέδιο των Μουσών για να τον παραλάβει ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
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