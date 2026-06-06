Νέος τραυματισμός ορειβάτη στον Όλυμπο, ζητήθηκε συνδρομή ελικοπτέρου για τη μεταφορά 59χρονου Τσέχου
ΕΛΛΑΔΑ
Όλυμπος Ορειβάτης

Νέος τραυματισμός ορειβάτη στον Όλυμπο, ζητήθηκε συνδρομή ελικοπτέρου για τη μεταφορά 59χρονου Τσέχου

Ο ορειβάτης έχει υποστεί κακώσεις στην πλάτη και δεν μπορεί να κουνήσει τα πάνω του άκρα

Νέος τραυματισμός ορειβάτη στον Όλυμπο, ζητήθηκε συνδρομή ελικοπτέρου για τη μεταφορά 59χρονου Τσέχου
Φανή Χαρίση
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ακόμα συμβάν τραυματισμού ορειβάτη σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (6/6) στον Όλυμπο. Πρόκειται για 59χρονο Τσέχο που τραυματίστηκε κατά την κατάβαση του από την κορυφή του Μύτικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Τσέχος κατέβηκε με τη βοήθεια φίλων του στο καταφύγιο Κάκαλος, ωστόσο, στη συνέχεια αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί, καθώς έχει υποστεί κακώσεις στην πλάτη και δεν μπορεί να κουνήσει τα πάνω του άκρα.

Στο συμβάν συνέδραμαν ομάδες πυροσβεστών και μια ομάδα της 2ης ΕΜΑΚ οι οποίες μετέφεραν τον 59χρονο από το καταφύγιο στο οροπέδιο των Μουσών για να τον παραλάβει ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
Φανή Χαρίση
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης