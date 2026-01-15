«Θεέ μου, έρχεται ο πατέρας μου!»: Μαρτυρίες συμμαθητών της Λόρας για τη σχέση με τους γονείς της, έλεγε ότι «είχαν έρθει Πάτρα για να είναι δύσκολο να τους βρουν»



Η Λόρα «έπλεκε» και τα «πουλούσε»



Η γειτόνισσα έμαθε για την εξαφάνιση της 16χρονης «από την τηλεόραση»

Σύμφωνα με την ίδια, η Λόρα «μας είχε πει ότι την είχε πάρει μία μονάδα για κακοποιημένα παιδιά. Μας έλεγε ότι ο μπαμπάς της είχε πληρώσει αρκετά λεφτά για να τη βγάλει. Μας έλεγε κιόλας ότι είχαν έρθει στην Ελλάδα, γιατί τον έψαχναν τον πατέρα της. Ήξερε λίγο σπαστά αγγλικά και ελληνικά. Αγγλικά ήξερε, απλά ήταν κάποιες φορές που δεν μπορούσε να εξηγήσει τι θέλει να πει σωστά. Και θυμάμαι την είχα ρωτήσει “αφού δεν ξέρεις ελληνικά γιατί ήρθες στην Πάτρα και σε ελληνικό σχολείο;”. Και μου είχε πει ότι δεν ήθελαν να πάνε στην Αθήνα γιατί είναι πολύ κέντρο. Είχε έρθει στην Πάτρα για να τους είναι πιο δύσκολο να τους βρουν».Η παλιά συμμαθήτρια από το πρώτο σχολείο όπου είχε πάει η Λόρα πριν από περίπου δύο χρόνια, περιέγραψε πως στην πρώτη Γυμνασίου «διάβαζαν όλα τα παιδιά αγγλικά βιβλία. Όλα τα παιδιά τα ήθελαν και αυτή τα αγόραζε και με το που τα τελείωνε ή τα πουλούσε ή τα δάνειζε με λεφτά. Στην τάξη επειδή δεν ήξερε ελληνικά έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει ή μας το πουλούσε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάλει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι “εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω”».«Δεν είχα πάει ποτέ σπίτι της. Μια φίλη μου είχε πάει μόνο, μου είχε πει ότι το σπίτι της ήταν πάρα πολύ ακατάστατο και ότι δεν το πρόσεχαν», ανέφερε η παλιά συμμαθήτρια.Η Λόρα «μας έλεγε ότι με κάτι αδέρφια που έχει, έναν αδερφό ή δύο, που είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτή στη Γερμανία, δεν είχαν επαφές καθόλου. Μας έλεγε πάρα πολύ περίεργα πράγματα. Στην Πληροφορική δεν έκανε ότι κάνουμε. Έβλεπε κάτι ταινίες με κορίτσια με ψυχιατρεία. Ήταν μια συγκεκριμένη ταινία που της άρεσε πάρα πολύ και την έβλεπε συνέχεια που είχε να κάνει με κάτι κορίτσια που είναι σε κάτι ψυχιατρεία».«Ήθελε πάντα να βρίσκει τρόπους να βγάζει λεφτά. Θυμάμαι αρκετές φορές ότι είχε ζητηθεί από τους γονείς της να πληρώσουν για μια εκδρομή, μονοήμερη στην Αθήνα ας πούμε. Αλλά νομίζω μας είχε πει ότι θα κρατήσει τα λεφτά και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι της είχαν πληρώσει και δύο εκδρομές κάτι κορίτσια. Εγώ της είχα πει ότι δεν μπορώ να πληρώσω. Μας το είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω. Μας το είχε πει κιόλας», όπως είπε.Σύμφωνα με το MEGA, η Λόρα άλλαξε σχολείο και όπως είπε η παλιά της συμμαθήτρια «τον τελευταίο καιρό μας έστελνε μηνύματα να βγούμε και όλα αυτά. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά ήμασταν εγώ και μία άλλη φίλη μου από το σχολείο οι μόνες που είχαμε ψιλοκρατήσει επαφή μαζί της. Αλλά μας το έλεγε συνέχεια να βγαίνουμε και κάτι τέτοια».Από την πλευρά της φίλη της 16χρονης είπε πως «τον τελευταίο καιρό δεν μιλούσαμε, είχαμε να μιλήσουμε δύο-τρεις μήνες. Μου έλεγε συνέχεια να βγαίνουμε και εγώ δεν της έλεγα ναι, δεν της είχα πει ναι. Και σταμάτησε να μου στέλνει».Σε ερώτηση για το αν είχε πει για προβλήματα που αντιμετώπιζε με την οικογένειά της, η φίλη της 16χρονης απάντησε: «όταν κάναμε παρέα ναι. Μου τα έλεγε κάθε μέρα. Έφτιαχνε συνέχεια λογαριασμούς στο Instagram και τους έσβηνε».Γειτόνισσα της οικογένειας περιέγραψε την Λόρα ως «εξαίρετο κοριτσάκι» το οποίο «δεν έβγαινε πολύ». «Το πήγαιναν σχολείο το ξαναέπαιρναν. Δεν το έβλεπες να φεύγει μόνο του από εδώ, από εκεί. Πως φεύγουν τα παιδιά τα δικά μας. Όχι, τίποτα. Για αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν άκουσα ότι χάθηκε το παιδί», είπε.Η ίδια δηλώνει πως πήγαινε στο σπίτι της οικογένειας «κάθε 10-12 μέρες και έβλεπα το κοριτσάκι κουζίνα και σαλόνι και είχε ένα κρεβατάκι εκεί και το έβλεπα ξάπλα και έπαιζε με το κινητό του».Η Λόρα «ερχόταν εδώ και μου έφερνε τα πράγματα. “Τι κάνεις κυρία Μαρία;” ρωτούσε, “καλά κορίτσι μου, έλα μέσα να σε κεράσω γλυκό”. “Α η μαμά” λέει “δεν παίρνει”».Η γειτόνισσα είπε πως έμαθε για την εξαφάνιση της 16χρονης «από την τηλεόραση»: «εδώ μια πόρτα και δεν ήξερα (σς για την εξαφάνιση). Ούτε και αυτοί μου είπαν “ξέρεις χάσαμε το παιδί μας”».Τέλος, κάτοικος της περιοχής περιέγραψε πως έβλεπε την Λόρα να κάθεται σε ένα πεζούλι μόνη της: «Το έβλεπα το κοριτσάκι συνέχεια καμία εικοσαριά μέρες, ένα μήνα, να κάθεται στο πεζούλι μόνο του και κάτι περίμενε κάθε πρωί. Και είχε τρεις-τέσσερις μέρες που καθόταν μόνο του. Με κοίταγε κάθε πρωί. Ερχόταν νωρίς 7:30 ήταν εδώ.