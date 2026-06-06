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Συγκέντρωση Αλβανών στο Σύνταγμα για το θέρετρο του γαμπρού του Τραμπ με μήνυμα «όχι στο ξεπούλημα της γης μας», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγκέντρωση Αλβανών στο Σύνταγμα για το θέρετρο του γαμπρού του Τραμπ με μήνυμα «όχι στο ξεπούλημα της γης μας», δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οικολόγοι από όλη την Αλβανία και κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στη λιμνοθάλασσα Βιόσα-Νάρτα ενώ συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στα Τίρανα - Συγκέντρωση πραγματοποιείται και στην Αθήνα
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με πλακάτ, τα χαρακτηριστικά φλαμίγνκο και συνθήματα, πραγματοποίησαν στην πλατεία Συντάγματος, Αλβανοί που ζουν στην Ελλάδα, μετά από κάλεσμα που απηύθυνε η Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών. Στην Αλβανία, διαδηλώσεις έγιναν στη λιμνοθάλασσα Βιόσα-Νάρτα ενώ οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται στα Τίρανα.
Στο Σύνταγμα, στο πλευρό των διοργανωτών βρέθηκαν άλλες ενώσεις και σωματεία από την Ελλάδα, σύλλογοι μεταναστών και άλλες συλλογικότητες. Το βασικό μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές είναι το «Ούτε γη, ούτε νερό - Όχι στο ξεπούλημα της γης μας και στην οικολογική καταστροφή για τα κέρδη των ολιγαρχών».
Όπως κατήγγειλαν οι συγκεντρωμένοι από το βήμα της διαμαρτυρίας, η αλβανική κυβέρνηση προχωρά σε ένα συστηματικό ξεπούλημα και στην καταστροφή ενός από τους σημαντικότερους παράκτιους οικοτόπους της Ευρώπης.
Όπως ανέφεραν, από τα τέλη περασμένου Απριλίου βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τουριστικό project, το οποίο προχωρά χωρίς καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς άδειες και με την κάλυψη της κυβέρνησης Ράμα, η οποία την ίδια στιγμή παρέχει παραπλανητικές εξηγήσεις στο αλβανικό κοινοβούλιο.
Οι καταστροφές, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία, εντοπίζονται στην Προστατευόμενη Περιοχή Pishë Poro-Narta και εντός του Προστατευόμενου Τοπίου Vjosa (Αωός) - Narta, που αποτελεί τμήμα του δέλτα του ποταμού Βιόσα, του τελευταίου άγριου ποταμού στην Ευρώπη.
Στην περιοχή αυτή έχει σχεδιαστεί η ανέγερση ενός υπερπολυτελούς θερέτρου, το οποίο υποστηρίζεται οικονομικά από τον Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ), με τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα να έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σύνδεση των εργασιών με το συγκεκριμένο έργο.
Οι διαδηλωτές στο Σύνταγμα είπαν στο Orange Press Agency ότι εκατοντάδες πολίτες στην Αλβανία που επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά στο πεδίο ήρθαν αντιμέτωποι με τη βίαιη καταστολή από μπράβους, ενώ πλέον έχουν τοποθετηθεί συρματοπλέγματα που αποκλείουν τη δημόσια πρόσβαση στην ακτογραμμή. Την ίδια στιγμή, υπενθύμισαν ότι χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να διαδηλώνουν στους δρόμους των Τιράνων.
Η Πρωτοβουλία εξήγησε ότι το νομικό παράθυρο άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2024, όταν η αλβανική κυβέρνηση τροποποίησε τον νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές, επιτρέποντας τσιμεντοποίηση σε ζώνες αυστηρής προστασίας, κάτι που βιώνουν και οι κάτοικοι του χωριού Rrjoll στη βόρεια Αλβανία.
Στο Σύνταγμα, στο πλευρό των διοργανωτών βρέθηκαν άλλες ενώσεις και σωματεία από την Ελλάδα, σύλλογοι μεταναστών και άλλες συλλογικότητες. Το βασικό μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές είναι το «Ούτε γη, ούτε νερό - Όχι στο ξεπούλημα της γης μας και στην οικολογική καταστροφή για τα κέρδη των ολιγαρχών».
Όπως κατήγγειλαν οι συγκεντρωμένοι από το βήμα της διαμαρτυρίας, η αλβανική κυβέρνηση προχωρά σε ένα συστηματικό ξεπούλημα και στην καταστροφή ενός από τους σημαντικότερους παράκτιους οικοτόπους της Ευρώπης.
Όπως ανέφεραν, από τα τέλη περασμένου Απριλίου βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τουριστικό project, το οποίο προχωρά χωρίς καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς άδειες και με την κάλυψη της κυβέρνησης Ράμα, η οποία την ίδια στιγμή παρέχει παραπλανητικές εξηγήσεις στο αλβανικό κοινοβούλιο.
Οι καταστροφές, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία, εντοπίζονται στην Προστατευόμενη Περιοχή Pishë Poro-Narta και εντός του Προστατευόμενου Τοπίου Vjosa (Αωός) - Narta, που αποτελεί τμήμα του δέλτα του ποταμού Βιόσα, του τελευταίου άγριου ποταμού στην Ευρώπη.
Στην περιοχή αυτή έχει σχεδιαστεί η ανέγερση ενός υπερπολυτελούς θερέτρου, το οποίο υποστηρίζεται οικονομικά από τον Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ), με τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα να έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη σύνδεση των εργασιών με το συγκεκριμένο έργο.
Οι διαδηλωτές στο Σύνταγμα είπαν στο Orange Press Agency ότι εκατοντάδες πολίτες στην Αλβανία που επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά στο πεδίο ήρθαν αντιμέτωποι με τη βίαιη καταστολή από μπράβους, ενώ πλέον έχουν τοποθετηθεί συρματοπλέγματα που αποκλείουν τη δημόσια πρόσβαση στην ακτογραμμή. Την ίδια στιγμή, υπενθύμισαν ότι χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να διαδηλώνουν στους δρόμους των Τιράνων.
Η Πρωτοβουλία εξήγησε ότι το νομικό παράθυρο άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2024, όταν η αλβανική κυβέρνηση τροποποίησε τον νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές, επιτρέποντας τσιμεντοποίηση σε ζώνες αυστηρής προστασίας, κάτι που βιώνουν και οι κάτοικοι του χωριού Rrjoll στη βόρεια Αλβανία.
«Το σενάριο είναι γνωστό και επαναλαμβανόμενο σε πολλά μέρη των Βαλκανίων. Η δημόσια γη χαρίζεται σε ξένους και ντόπιους "στρατηγικούς επενδυτές", οι οποίοι υπόσχονται θέσεις εργασίας σε βάρος της φύσης και των ντόπιων ιδιοκτητών», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Καταγγέλλουν μάλιστα ότι «Αλβανοί και ξένοι ολιγάρχες, μαφιόζοι, πλαστογράφοι τίτλων ιδιοκτησίας και διεφθαρμένοι κυβερνητικοί παράγοντες, με τη συνδρομή κατευθυνόμενων ΜΜΕ, επιχειρούν να βαφτίσουν την καταστροφή ως ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς», ενώ επιστρατεύουν θεωρίες συνωμοσίας στα αλβανικά μέσα περί «υποκινούμενων διαδηλώσεων από ξένο (ελληνικό ή σερβικό) δάκτυλο».
Οι συγκεντρωμένοι ευχαρίστησαν θερμά, από το βήμα, τους Έλληνες πολίτες και μετανάστες από άλλες χώρες που δίνουν το «παρών» στο Σύνταγμα.
«Όλη αυτή η θαλάσσια έκταση είναι μια προστατευμένη ζώνη. Το να καταστραφεί θα είναι μοιραίο για τη βιοποικιλότητα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Εμιλιόνα Πούγια, η οποία εργάζεται στο χρηματοοικονομικό τομέα.
Σε μια παραλία με άμμο μπροστά στα γαλανά νερά, μερικοί διαδηλωτές κρατούσαν κόκκινες αλβανικές σημαίες, άλλοι είχαν φέρει μαζί τους φουσκωτά ή χάρτινα ροζ φλαμίνγκο, τα πουλιά που έχουν γίνει σύμβολο του κινήματος, και φώναζαν «Ακυρώστε το σχέδιο!».
Δείτε βίντεο:
Επεισόδια είχαν ξεσπάσει στο μέρος αυτό στη διάρκεια μιας πρώτης διαδήλωσης στα τέλη Μαΐου, μετά την τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων για την οριοθέτηση της ζώνης, τα οποία έχουν έκτοτε αφαιρεθεί. Άνθρωποι είχαν σπεύσει βλέποντας στο διαδίκτυο μπουλντόζες πάνω στην παραλία. Τα μηχανήματα αυτά δεν βρίσκονταν εκεί σήμερα.
Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα στα Τίρανα, την πρωτεύουσα, για να καταγγείλουν την προγραμματισμένη καταστροφή, όπως λένε, ολόκληρων τμημάτων της προστατευμένης περιοχής Βιόσα-Νάρτα.
Δείτε βίντεο από τις διαμαρτυρίες στα Τίρανα
«Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη διαφάνεια αυτής της διαδικασίας, αλλά επίσης το γεγονός ότι όλο αυτό έγινε με πλήρη περιφρόνηση της περιβαλλοντικής σημασίας αυτής της ζώνης», εξήγησε η Ντενίσα Κάζα, μέλος της αλβανικής ένωσης προστασίας του περιβάλλοντος PPNEA, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μία από τις πιο σημαντικές τοποθεσίες βιοποικιλότητας της Μεσογείου».
Ο Aλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» και ότι το σχέδιο αυτό δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Υπογράμμισε πως «οι καλύτεροι ειδικοί» στον κόσμο «έχουν κινητοποιηθεί» και ότι πρόκειται «για τη δημιουργία κάτι μοναδικού».
Φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα:
Καταγγέλλουν μάλιστα ότι «Αλβανοί και ξένοι ολιγάρχες, μαφιόζοι, πλαστογράφοι τίτλων ιδιοκτησίας και διεφθαρμένοι κυβερνητικοί παράγοντες, με τη συνδρομή κατευθυνόμενων ΜΜΕ, επιχειρούν να βαφτίσουν την καταστροφή ως ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς», ενώ επιστρατεύουν θεωρίες συνωμοσίας στα αλβανικά μέσα περί «υποκινούμενων διαδηλώσεων από ξένο (ελληνικό ή σερβικό) δάκτυλο».
Οι συγκεντρωμένοι ευχαρίστησαν θερμά, από το βήμα, τους Έλληνες πολίτες και μετανάστες από άλλες χώρες που δίνουν το «παρών» στο Σύνταγμα.
Νέες διαδηλώσεις στην ΑλβανίαΣτο μεταξύ, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στην προστατευμένη περιοχή στην αλβανική ακτή. Οικολόγοι απ' όλη τη χώρα και κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στη λιμνοθάλασσα Βιόσα-Νάρτα σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Τιράνων, όπου τις τελευταίες ημέρες δημιουργούνταν ένα εργοτάξιο.
«Όλη αυτή η θαλάσσια έκταση είναι μια προστατευμένη ζώνη. Το να καταστραφεί θα είναι μοιραίο για τη βιοποικιλότητα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Εμιλιόνα Πούγια, η οποία εργάζεται στο χρηματοοικονομικό τομέα.
Σε μια παραλία με άμμο μπροστά στα γαλανά νερά, μερικοί διαδηλωτές κρατούσαν κόκκινες αλβανικές σημαίες, άλλοι είχαν φέρει μαζί τους φουσκωτά ή χάρτινα ροζ φλαμίνγκο, τα πουλιά που έχουν γίνει σύμβολο του κινήματος, και φώναζαν «Ακυρώστε το σχέδιο!».
Δείτε βίντεο:
Επεισόδια είχαν ξεσπάσει στο μέρος αυτό στη διάρκεια μιας πρώτης διαδήλωσης στα τέλη Μαΐου, μετά την τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων για την οριοθέτηση της ζώνης, τα οποία έχουν έκτοτε αφαιρεθεί. Άνθρωποι είχαν σπεύσει βλέποντας στο διαδίκτυο μπουλντόζες πάνω στην παραλία. Τα μηχανήματα αυτά δεν βρίσκονταν εκεί σήμερα.
Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα στα Τίρανα, την πρωτεύουσα, για να καταγγείλουν την προγραμματισμένη καταστροφή, όπως λένε, ολόκληρων τμημάτων της προστατευμένης περιοχής Βιόσα-Νάρτα.
Δείτε βίντεο από τις διαμαρτυρίες στα Τίρανα
«Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη διαφάνεια αυτής της διαδικασίας, αλλά επίσης το γεγονός ότι όλο αυτό έγινε με πλήρη περιφρόνηση της περιβαλλοντικής σημασίας αυτής της ζώνης», εξήγησε η Ντενίσα Κάζα, μέλος της αλβανικής ένωσης προστασίας του περιβάλλοντος PPNEA, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μία από τις πιο σημαντικές τοποθεσίες βιοποικιλότητας της Μεσογείου».
Ο Aλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» και ότι το σχέδιο αυτό δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Υπογράμμισε πως «οι καλύτεροι ειδικοί» στον κόσμο «έχουν κινητοποιηθεί» και ότι πρόκειται «για τη δημιουργία κάτι μοναδικού».
Φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα:
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