Βίντεο: Παράνομοι μετανάστες μεταφέρονται με το πλοίο της γραμμής από τη Γαύδο προς τα Σφακιά, συνεχείς οι ροές στην Κρήτη
Βίντεο: Παράνομοι μετανάστες μεταφέρονται με το πλοίο της γραμμής από τη Γαύδο προς τα Σφακιά, συνεχείς οι ροές στην Κρήτη
Νωρίτερα σήμερα εντοπίστηκαν 69 άτομα από εναέρια μέσα της Frontex σε αποστάσεις 9 και 22 ναυτικών μιλίων ανοιχτά του νησιού και περισυλλέχθηκαν με ασφάλεια
Οι ήρεμες θάλασσες των πρώτων ημερών του καλοκαιριού και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες φαίνεται πως ανοίγουν ξανά τον δρόμο για τις μεταναστευτικές ροές προς τη νότια Κρήτη.
Το βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr καταγράφει δεκάδες μετανάστες αφρικανικής υπηκοότητας να μεταφέρονται στο γκαράζ επιβατηγού πλοίου από τη Γαύδο προς τα Σφακιά, μετά τον εντοπισμό τους στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού.
Οι εικόνες αποτυπώνουν μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται ολοένα και συχνότερα τους τελευταίους μήνες. Άνθρωποι που ξεκίνησαν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, στοιβαγμένοι σε μικρές λέμβους, φτάνουν στη Γαύδο έπειτα από ένα πολυήμερο και επικίνδυνο ταξίδι στη Μεσόγειο. Από εκεί μεταφέρονται με πλοία της γραμμής στα Σφακιά, όπου ακολουθεί η καταγραφή τους και η προώθησή τους σε δομές φιλοξενίας και κέντρα κράτησης.
Το συγκεκριμένο βίντεο καταγράφηκε λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό δύο νέων λέμβων νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα εντοπίστηκαν από εναέρια μέσα της Frontex σε αποστάσεις 9 και 22 ναυτικών μιλίων ανοιχτά της Γαύδου και περισυνελέγησαν με ασφάλεια.
Στο γκαράζ του πλοίου επικρατεί μια παράξενη σιωπή. Άνδρες κυρίως αφρικανικής καταγωγής κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο, εμφανώς κουρασμένοι από το ταξίδι, αλλά ανακουφισμένοι που βρίσκονται πλέον σε ευρωπαϊκό έδαφος. Για πολλούς από αυτούς η άφιξη στη Γαύδο αποτελεί μόνο έναν ενδιάμεσο σταθμό σε μια πολύ μεγαλύτερη διαδρομή με τελικό προορισμό χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.
Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η έναρξη του καλοκαιριού και οι καλές καιρικές συνθήκες θεωρούνται παράγοντες που ευνοούν την αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τη Γαύδο και τη νότια Κρήτη το επόμενο διάστημα.
Το βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr καταγράφει δεκάδες μετανάστες αφρικανικής υπηκοότητας να μεταφέρονται στο γκαράζ επιβατηγού πλοίου από τη Γαύδο προς τα Σφακιά, μετά τον εντοπισμό τους στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού.
Οι εικόνες αποτυπώνουν μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται ολοένα και συχνότερα τους τελευταίους μήνες. Άνθρωποι που ξεκίνησαν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, στοιβαγμένοι σε μικρές λέμβους, φτάνουν στη Γαύδο έπειτα από ένα πολυήμερο και επικίνδυνο ταξίδι στη Μεσόγειο. Από εκεί μεταφέρονται με πλοία της γραμμής στα Σφακιά, όπου ακολουθεί η καταγραφή τους και η προώθησή τους σε δομές φιλοξενίας και κέντρα κράτησης.
Το συγκεκριμένο βίντεο καταγράφηκε λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό δύο νέων λέμβων νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα εντοπίστηκαν από εναέρια μέσα της Frontex σε αποστάσεις 9 και 22 ναυτικών μιλίων ανοιχτά της Γαύδου και περισυνελέγησαν με ασφάλεια.
Στο γκαράζ του πλοίου επικρατεί μια παράξενη σιωπή. Άνδρες κυρίως αφρικανικής καταγωγής κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο, εμφανώς κουρασμένοι από το ταξίδι, αλλά ανακουφισμένοι που βρίσκονται πλέον σε ευρωπαϊκό έδαφος. Για πολλούς από αυτούς η άφιξη στη Γαύδο αποτελεί μόνο έναν ενδιάμεσο σταθμό σε μια πολύ μεγαλύτερη διαδρομή με τελικό προορισμό χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.
Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η έναρξη του καλοκαιριού και οι καλές καιρικές συνθήκες θεωρούνται παράγοντες που ευνοούν την αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τη Γαύδο και τη νότια Κρήτη το επόμενο διάστημα.
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