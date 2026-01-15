Απάτη υψηλής τεχνολογίας SMS Blaster Attack: Υπέκλεπταν τραπεζικά δεδομένα με ειδικό εξοπλισμό στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου
Απάτη υψηλής τεχνολογίας SMS Blaster Attack: Υπέκλεπταν τραπεζικά δεδομένα με ειδικό εξοπλισμό στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου

Πρωταγωνιστές της υπόθεσης δύο Κινέζοι που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για πλαστογραφία πιστοποιητικών, απάτες και παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα - Εντοπίστηκαν  κοντά σε εμπορικό κέντρο στα Σπάτα, πώς έγιναν αντιληπτοί

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μια άκρως περίεργη υπόθεση απάτης και χρήσης υψηλής τεχνολογίας, με πρωταγωνιστές δύο Κινέζους, 29 και 30 ετών αντίστοιχα, ερευνά η Ελληνική Αστυνομία. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για πλαστογραφία πιστοποιητικών, απάτες και παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν υπάλληλος μεγάλου εμπορικού κέντρου στα Σπάτα εντόπισε τους δύο άνδρες και ενημέρωσε την αστυνομία, καθώς στο παρελθόν είχαν πραγματοποιήσει ύποπτες συναλλαγές στο συγκεκριμένο πολυκατάστημα. Όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο, διενήργησαν έλεγχο στο όχημά τους, όπου βρέθηκαν μπροστά σε κάτι πρωτοφανές: μέσα στον χώρο των αποσκευών υπήρχε ειδικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός και πέντε κινητά τηλέφωνα.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το πορτμπαγκάζ ήταν κατάλληλα διαμορφωμένο, έχοντας εγκατεστημένο ειδικό εξοπλισμό με κεραία στον «ουρανό» του οχήματος. Επίσης, το σύστημα ήταν συνδεδεμένο με φορητό ρούτερ για συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν τον εξοπλισμό αυτό με σκοπό να «παραπλανούν» τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων τους και να αποκτούν πρόσβαση στα τραπεζικά τους δεδομένα.

Η μέθοδος SMS Blaster Attack


Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν είναι η λεγόμενη «SMS Blaster Attack». Η επίθεση αυτή αποτελεί μια εξειδικευμένη μορφή κακόβουλης δραστηριότητας, όπου οι δράστες χρησιμοποιούν τεχνολογίες λογισμικού καθοριζόμενης ραδιοσυχνότητας (Software-Defined Radio) και ψευδείς σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Στόχος τους είναι η «παγίδευση» των κινητών συσκευών, η υποκλοπή δεδομένων και η αποστολή παραπλανητικών SMS (phishing).

Η λειτουργία της επίθεσης βασίζεται στην εκμετάλλευση αδυναμιών του πρωτοκόλλου 2G, το οποίο, παρότι απαρχαιωμένο, εξακολουθεί να υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό συσκευών για λόγους συμβατότητας.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις τέτοιες επιθέσεις. Αν και δεν είχαν καταφέρει να αποσπάσουν μεγάλα ποσά (περίπου 2.000 ευρώ), θεωρείται πολύ πιθανό να υπάρχουν πολλά ακόμη θύματα που δεν έχουν αντιληφθεί τη δράση τους. Η έρευνα συνεχίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξετάζοντας και άλλες πιθανές προεκτάσεις της υπόθεσης.

105 ΣΧΟΛΙΑ

