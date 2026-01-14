Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία και την Πέμπτη, θα κάνουν πομπή προς το Μέγαρο Μαξίμου
Απεργία ταξί Ταξί Θύμιος Λυμπερόπουλος ΣΑΤΑ

Τα ταξί θα συγκεντρωθούν το πρωί της Πέμπτης στα γραφεία του ΣΑΤΑ - «Θα πάμε μέχρι τέλους» διαμήνυσε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σε νέα απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι αυτοκινητιστές των ταξί, προγραμματίζοντας νέα αυτοκινητοπομπή, με προορισμό το Mέγαρο Μαξίμου.

Τα ταξί θα συγκεντρωθούν κατά τις 10 το πρωί της Πέμπτης στα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), επί της οδού Μάρνη, και από εκεί θα ξεκινήσουν την πομπή τους και θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το Μαξίμου.

Το πρωί της Τετάρτης τα ταξί συγκεντρώθηκαν στη συμβολή της Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση και μέσω Μεταξουργείου, Αλεξάνδρας και Μεσογείων, έφτασαν στο υπουργείο Μεταφορών. Εκεί, ο προέδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος, τόνισε ότι «θα πάμε μέχρι τέλους τον αγώνα», όσο «κι αν θα προσπαθήσουν να μας διαιρέσουν».
