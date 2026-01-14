Ταξί: Μηχανοκίνητη πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών - Στο κόκκινο το κέντρο της Αθήνας, δείτε πού έχει κίνηση
Οι οδηγοί ταξί πραγματοποιούν 48ωρη απεργία, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο να προειδοποιεί ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν
Μηχανοκίνητη πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι οδηγοί ταξί στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους που ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 13/1.
Η πορεία των ταξί ξεκίνησε από τη συμβολή της Σπύρου Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών και μέσω κεντρικών δρόμων της Αθήνας θα καταλήξει στο υπουργείο Μεταφορών.
Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος προειδοποίησε ότι οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί θα κλιμακωθούν.
Η κινητοποίηση των οδηγών ταξί προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση σε κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.
Αυτή την ώρα, η κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Συγκεκριμένα, στο ανοδικό ρεύμα η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Λ. Αλεξάνδρας και καταλήγει στο Γηροκομείο. Ίδια εικόνα παρουσιάζει και το ρεύμα καθόδου.
Μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στα δύο ρεύματα της Κατεχάκη, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί και στο ανοδικό ρεύμα της Λ.Μεσογείων από το ύψος του Ερρίκος Ντυνάν.
Σημειώνεται ότι λόγω της προγραμματισμένης οχηματοπορείας πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρομολόγιο Λ. Αθηνών-Αχιλλέως-Πλ. Καραϊσκάκη-Καρόλου-Μάρνης-Πατησίων-Λ. Αλεξάνδρας-Λ. Μεσογείων-Υπ. μεταφορών.
Στο κόκκινο βρίσκεται και το ανοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν.
Αυξημένη κίνηση στους βασικούς άξονες της Αττικής, στο κόκκινο το κέντρο
