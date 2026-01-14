Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Καθίζηση σε δρόμο στο κέντρο της Αθήνας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ιοφώντος - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο
Καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1), στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ιοφώντος.
Από το περιστατικό δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ, στο σημείο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του συμβάντος.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
