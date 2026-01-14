Ο πελαργός που αψηφά το κρύο και μένει στη Φιλιππιάδα για να προστατεύσει τη φωλιά του

Έναν πελαργό, ο οποίος αψήφισε το έντονο κρύο και τους ισχυρούς ανέμους και παρέμεινε ακίνητος στη φωλιά του, στη, παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Facebook, ο, ο οποίος ασχολείται γενικά με την καθημερινότητα των πελαργών και την καταγράφει στο blog του,Όπως περιγράφει για το πουλί, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες, τέτοια εποχή θα είχε ταξιδέψει σε πιο θερμά κλίματα... «τον βλέπω ακίνητο μέσα στο σκοτάδι και, πιστέψτε με, στεναχωριέμαι. Νιώθω ανήμπορος, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτόν», σημειώνει.Ωστόσο, η υπομονή και η αντοχή του πελαργού αποτελούν παραδείγματα δύναμης και πείσματος. «Δεν μπορώ παρά να θαυμάσω τη δύναμή του. Το πείσμα του να μείνει εκεί, να αντέξει το κρύο, να προστατεύσει τη φωλιά του, είναι συγκινητικό», προσθέτει ο κ. Ζήκος.Η παρουσία του πελαργού μέσα στον χειμώνα λειτουργεί ως υπενθύμιση της δύναμης και της αντοχής της φύσης. «Η φύση μάς συγκινεί ακριβώς επειδή δεν ζητά βοήθεια· μόνο μας θυμίζει πόση δύναμη μπορεί να κρύβεται στη σιωπή» καταλήγει ο κ. Ζήκος.