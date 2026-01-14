Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Ο πελαργός που αψηφά το κρύο και μένει στη Φιλιππιάδα για να προστατεύσει τη φωλιά του
Ο πελαργός που αψηφά το κρύο και μένει στη Φιλιππιάδα για να προστατεύσει τη φωλιά του
«Δεν μπορώ παρά να θαυμάσω τη δύναμή του. Το πείσμα του να μείνει εκεί, να αντέξει το κρύο» γράφει ο χρήστης του Facebook που έχει κάνει τη συγκεκριμένη ανάρτηση
Έναν πελαργό, ο οποίος αψήφισε το έντονο κρύο και τους ισχυρούς ανέμους και παρέμεινε ακίνητος στη φωλιά του, στη Φιλιππιάδα, παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Μιλτιάδης Ζήκος, ο οποίος ασχολείται γενικά με την καθημερινότητα των πελαργών και την καταγράφει στο blog του, filoiko.
Όπως περιγράφει για το πουλί, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες, τέτοια εποχή θα είχε ταξιδέψει σε πιο θερμά κλίματα... «τον βλέπω ακίνητο μέσα στο σκοτάδι και, πιστέψτε με, στεναχωριέμαι. Νιώθω ανήμπορος, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτόν», σημειώνει.
Ωστόσο, η υπομονή και η αντοχή του πελαργού αποτελούν παραδείγματα δύναμης και πείσματος. «Δεν μπορώ παρά να θαυμάσω τη δύναμή του. Το πείσμα του να μείνει εκεί, να αντέξει το κρύο, να προστατεύσει τη φωλιά του, είναι συγκινητικό», προσθέτει ο κ. Ζήκος.
Η παρουσία του πελαργού μέσα στον χειμώνα λειτουργεί ως υπενθύμιση της δύναμης και της αντοχής της φύσης. «Η φύση μάς συγκινεί ακριβώς επειδή δεν ζητά βοήθεια· μόνο μας θυμίζει πόση δύναμη μπορεί να κρύβεται στη σιωπή» καταλήγει ο κ. Ζήκος.
Όπως περιγράφει για το πουλί, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες, τέτοια εποχή θα είχε ταξιδέψει σε πιο θερμά κλίματα... «τον βλέπω ακίνητο μέσα στο σκοτάδι και, πιστέψτε με, στεναχωριέμαι. Νιώθω ανήμπορος, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτόν», σημειώνει.
Ωστόσο, η υπομονή και η αντοχή του πελαργού αποτελούν παραδείγματα δύναμης και πείσματος. «Δεν μπορώ παρά να θαυμάσω τη δύναμή του. Το πείσμα του να μείνει εκεί, να αντέξει το κρύο, να προστατεύσει τη φωλιά του, είναι συγκινητικό», προσθέτει ο κ. Ζήκος.
Η παρουσία του πελαργού μέσα στον χειμώνα λειτουργεί ως υπενθύμιση της δύναμης και της αντοχής της φύσης. «Η φύση μάς συγκινεί ακριβώς επειδή δεν ζητά βοήθεια· μόνο μας θυμίζει πόση δύναμη μπορεί να κρύβεται στη σιωπή» καταλήγει ο κ. Ζήκος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα