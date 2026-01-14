Αιχμές και από συνεργάτη της Καρυστιανού κατά των συγγενών - Έλεος, ανήθικοι οι συγγενείς; απαντά ο Καραχάλιος
Τα υπονοούμενα και οι καταγγελίες της Μαρίας Καρυστιανού προκαλούν αντιδράσεις
Ζητώντας να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, «εύχομαι όλοι οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, αλλά και οι επιζώντες να συσπειρωθούν, να γίνουν μια αγκαλιά, έστω υπό την αιγίδα του Συλλόγου, και να αναδείξουν το Δ.Σ. που με αυταπάρνηση και αληθινή δράση θα πολεμήσει για τη δικαίωση των ίδιων και των αγαπημένων τους» καταλήγει στην ανάρτησή της η κυρία Καρυστιανού, η οποία προκάλεσε πλήθος σχολίων, αλλά και ανάμικτες αντιδράσεις.
Νέες βολές από ΚαραχάλιοΠαρά τον αιφνιδιασμό που επιχείρησε με την παραίτησή της χθες αργά το βράδυ η κυρία Καρυστιανού, η είδηση της αποχώρησής της από την προεδρία του Συλλόγου προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ αναζωπύρωσε την κόντρα της με τον πρώην συνεργάτη της, Νίκο Καραχάλιο.
Ο τελευταίος τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επανήλθε στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας «ΑΝΗΘΙΚΟΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ? Ελεος κυρία μου!». Στην ανάρτησή του ο κ. Καραχάλιος κάνει λόγο για «αθλιότατη ρητορική» και εγκαλεί την κυρία Καρυστιανού για «νέο μείζον ηθικό ατόπημα».
Ο ίδιος, μάλιστα, απέδωσε «διχασμό» στις ενέργειες της τέως Προέδρου του Συλλόγου, την οποία κατηγόρησε από πλευράς του για «αυταρχική» και «αλλοπρόσαλλη» συμπεριφορά, χωρίς να λάβει προσώρας απαντήσεις.
Tα tweets Καραχάλιου:
ΑΝΗΘΙΚΟΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ? Ελεος κυρια μου! ΑΘΛΙΟΤΑΤΗ Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΑΣ. Το εχετε χασει το μετρο εντελως?
Νεο μειζον ηθικο ατοπημα Καρυστιανου. Καταγγελει ως"απογοητευτικη σε ηθικο επιπεδο αποφαση" η ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΤΗΣ απο προεδρος του Συλλογου
Δλδ κραζει οποιον διαφωνει?
ΑΝΗΘΙΚΟΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ?— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) January 13, 2026
ΥΓ καθε καλο στη συνεχεια της προσπαθειας των 153 Συγγενων
🌊Μηνυμα προς την Τεως Προεδρο— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) January 13, 2026
Κ προσεχως AVENGER Κομματα-αρχισα
(αν Κ οταν Κ οπως
Κ με οποιους ετοιμαστει Καποτε..):
Επικρατησε
ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ που ΕΣΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΣ ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ+ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΗ Μαρια Δυστυχως..
ΥΓ καθε καλο στη συνεχεια της προσπαθειας των 153 Συγγενων https://t.co/WeYc0VOf2D
Πατσίκας: Ας μάθουμε πλέον, επίσημα, ποιοι έλεγαν όχι στην διαφάνεια
Εν τω μεταξύ, νέες αιχμές άφησε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα και ο Μιχαήλ Πατσίκας, ο οποίος φέρεται να συμμετέχει στην ηγετική ομάδα του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.
Κοινοποιώντας στα κοινωνικά δίκτυα την ανακοίνωση της παραίτησής της, «ας μάθουμε πλέον, επίσημα, ποιοί έλεγαν όχι στην διαφάνεια και την δημοσιοποίηση των οικονομικών του συλλόγου»” σχολίασε με νόημα ο κύριος Πατσίκας, σε συνέχεια των όσων δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, η οποία αναφέρθηκε σε «εμπόδια που επί μακρόν μου ετίθεντο για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και η ΑΡΝΗΣΗ δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων, την οποία επανειλημμένα ζητούσα».
«Τίποτα πιο ανακριβές» απαντά ο Φούρας
Την ίδια ώρα, αρνητικός σε κάθε συσχέτιση με το νέο κόμμα Καρυστιανού δήλωσε χθες ο Ανδρέας Φούρας, αφού ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει από μέρους του «Καμία σχέση με νέο κόμμα ή πολιτικά σενάρια», δηλώνοντας στον ιστότοπο thebest.gr πως «ακούγεται αυτές τις ημέρες πως είμαι έτοιμος για νέο κόμμα. Σοβαρευτείτε. Τίποτα πιο ανακριβές», αλλά και «νοσταλγός αλλά και πεισματάρης ΠΑΣΟΚΟΣ»
