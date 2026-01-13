Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας έκλεισαν με τα τρακτέρ τους τον κόμβο της Ιόνιας Οδού στο Χαλίκι
Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν πριν από λίγη ώρα σε αποκλεισμό του κόμβου της Ιόνιας Οδού στο Χαλίκι, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί στο σημείο, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία τόσο στην Ιόνια Οδό όσο και στην παλαιά εθνική οδό.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, αύριο εκπρόσωποι από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνάντηση αγροτών που θα πραγματοποιηθεί στον Παλαμά, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.
