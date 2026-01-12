Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Στο εδώλιο γιατρός στον Βόλο για τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν τη γέννα
Το περιστατικό σημειώθηκε το 2021 όταν το έμβρυο κατέληξε λίγες ώρες πριν τη γέννα λόγω έλλειψης οξυγόνου, δηλαδή ενδομήτριας υποξίας
Για τον θάνατο ενός εμβρύου λίγο πριν τη γέννα κατηγορείται γιατρός του Βόλου που κάθισε στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ιατρικής αμέλειας, αναφέρει το gegonotanews.gr.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιστατικό σημειώθηκε το 2021, όταν το έμβρυο κατέληξε λίγες ώρες πριν τη γέννα, λόγω έλλειψης οξυγόνου, δηλαδή ενδομήτριας υποξίας.
Η 27χρονη μητέρα είχε μεταβεί με πόνους στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου μια Πέμπτη μεσημέρι τον Αύγουστο, το 2021, με πόνους, αλλά διαπιστώθηκε ότι ο τοκετός δεν είχε ξεκινήσει. Η γυναίκα αποχώρησε και επέστρεψε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου την επόμενη ημέρα το απόγευμα.
Είχε διαστολή 4 εκατοστών, όπως διαπιστώθηκε στο Αχιλλοπούλειο. Ο εφημερεύων γιατρός έκρινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα και είπε ότι ο τοκετός θα γινόταν φυσιολογικά. Η 27χρονη εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική. Το Σάββατο το μεσημέρι της έβαλαν ζώνη και διαπιστώθηκε ότι το βρέφος ήταν καλά. Όμως στο επανέλεγχο στις 16:00 ο γιατρός δεν άκουγε πλέον το μωρό. Η γυναίκα γέννησε στις 21:00 με φυσιολογικό τοκετό που προκλήθηκε με τεχνητούς πόνους και το μωράκι γεννήθηκε νεκρό.
Το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της δίκης και όρισε νέα δικάσιμο για τις 5 Φεβρουαρίου, οπότε και αναμένεται να συνεχιστεί η εξέταση των μαρτύρων και η απολογία του κατηγορουμένου.
Ευθύνες για πλημμελή ιατρική φροντίδαΗ υπόθεση αφορά στις συνθήκες παρακολούθησης της εγκυμοσύνης και τη διαχείριση του περιστατικού από τον θεράποντα γιατρό και οικογένεια του καταλογίζει ευθύνες για πλημμελή ιατρική φροντίδα.
Αρνείται οποιαδήποτε αμέλειαΑπό την πλευρά του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα και προέβη σε όλες τις ενέργειες που όφειλε, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συμβεί, αν και σπάνια, ακόμη και σε απολύτως φυσιολογικές κυήσεις.
