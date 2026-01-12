Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, δείτε βίντεο
Σοβαρές υλικές ζημιές στον πρώτο όροφο και στο ισόγειο της πολυκατοικίας, ενώ κάηκαν και δύο οχήματα - Δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Ίλιον, στη συμβολή των οδών Κισσάμου και Ελαιών. Λίγο μετά τις 16:30 η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα κλιμακοφόρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι, ενώ έχουν σημειωθεί σοβαρές υλικές ζημιές στο πρώτο όροφο και στο ισόγειο της πολυκατοικίας.
Επιπλέον, κάηκαν και δύο οχήματα.
