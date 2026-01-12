Θρίλερ στην Κύπρο: Ποιος είναι ο αγνοούμενος Ρώσος ολιγάρχης Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ

Ο 56χρονος Μπαουμγκέρτνερ εξαφανίστηκε την περασμένη Τετάρτη - Η σύλληψή του στο Μινσκ το 2013, αποκορύφωμα της σύγκρουσης της Μόσχας με τη Λευκορωσία για το «καρτέλ» ποτάσας - Πιθανή σύνδεση και με «σκιώδη πόλεμο» Καντίροφ - Κερίμοφ







Το όνομα του Μπαουμγκέρτνερ είχε απασχολήσει τη διεθνή επικαιρότητα το 2013, όταν συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μινσκ στη Λευκορωσία και κρατήθηκε σε κέντρο προσωρινής κράτησης. Η σύλληψή του ήταν το αποκορύφωμα μιας σύγκρουσης της Μόσχας με την κυβέρνηση της Λευκορωσίας για το «καρτέλ» ποτάσας (υδροξείδιο του καλίου), μετά την απόφαση της Uralkali να διακόψει τη συνεργασία της με την κρατική εταιρεία Belaruskali.



Πούτιν - Λουκασένκο.







Σε απόκρημνη περιοχή το τελευταίο σήμα του κινητού του



Μπαουμγκέρτνερ.



Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσκολεύουν οι καταιγίδες που πλήττουν το νησί τις τελευταίες ημέρες. Αν και την Κυριακή επιστρατεύτηκαν ελικόπτερο της Αστυνομίας και drones, η επιχείρηση ανεστάλη προσωρινά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, για να επαναρχίσει σήμερα.



Η Αστυνομία περιγράφει τον Μπαουμγκέρτνερ ως άνδρα ύψους 1,90 μ., λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά. Κατά την τελευταία φορά που θεάθηκε, φορούσε μαύρη φανέλα και μαύρο παντελόνι.



To παρελθόν της Belaruskali με την Κύπρο



Σύμφωνα με το Politico, τον Μάρτιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε την εισαγωγή λευκορωσικής ποτάσας (ανθρακικό κάλλιο) στην ΕΕ, λόγω της υποστήριξης της Λευκορωσίας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



Μετά την απαγόρευση, η Belaruskali μετέφερε τις εξαγωγές της ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως από το λιθουανικό λιμάνι Klaipėda στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία.



Έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Λευκορωσικό Κέντρο Ερευνών (BIC) ανέφερε ότι οι νέες ρυθμίσεις για τις εξαγωγές ποτάσας έχουν οδηγήσει σε μεγάλες συμβάσεις μεταξύ της Belaruskali και εταιρείας με έδρα την Κύπρο.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Politico, τo 2023 η Belaruskali προσέλαβε την κυπριακή εταιρία «Dimicandum Invest Holding» για να μεταφέρει φορτία από σιδηροδρομικά βαγόνια σε πλοία στο ρωσικό λιμάνι. Στην έρευνά του, το BIC (δίκτυο εξόριστων Λευκορώσων ερευνητών δημοσιογράφων) αναφέρει ότι οι τοπικές εταιρίες μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά πολύ φθηνότερα.



Έγγραφα που έχει αποκτήσει πρόσβαση η BIC δείχνουν ότι το 2023 η Belaruskali συμφώνησε να πληρώσει στην κυπριακή εταιρεία 68 εκατ. δολάρια για 3,4 εκατομμύρια τόνους ποτάσας, δηλαδή 20 δολάρια ανά τόνο που μετακινήθηκε. Η κυπριακή εταιρεία πλήρωσε το λιμάνι για να κάνει τη δουλειά, με τα στοιχεία της BIC να δείχνουν ότι η τιμή στο λιμάνι για αυτές τις υπηρεσίες είναι 11 $ ανά τόνο.



Πιθανή σύνδεση με «σκιώδη πόλεμο» Καντίροφ - Κερίμοφ



Την ίδια στιγμή, πάντως, εκτενές δημοσίευμα της ερευνητικής πλατφόρμας Fact in Face, σημειώνει πως η εξαφάνιση του Ρώσου ολιγάρχη στην Κύπρο δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ενδέχεται να συνδέεται άμεσα με τον σκιώδη και ιδιαίτερα βίαιο πόλεμο ισχύος ανάμεσα στα στρατόπεδα του ολιγάρχη Σουλεϊμάν Κερίμοφ και του ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, με επίκεντρο την αυτοκρατορία του, Wildberries.



Όπως καταγράφει το Fact in Face, ο Μπάουμγκερτνερ, στενός φίλος και ιστορικός συνεργάτης του Κερίμοφ, εξαφανίστηκε στις 7 Ιανουαρίου αφού αναχώρησε από την κατοικία του στη Λεμεσό, για επαγγελματική συνάντηση. Είχε μαζί του μόνο το υπηρεσιακό του κινητό, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρέμεινε ενεργό μέχρι τις 8 Ιανουαρίου, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκε και από τρίτο πρόσωπο πριν τεθεί εκτός λειτουργίας.



Η πηγή επισημαίνει ότι, λόγω έλλειψης καμερών ασφαλείας στο κτίριο των γραφείων του, η οικογένεια αναγκάστηκε να συλλέξει υλικό από ιδιωτικές κάμερες γειτονικών κατοικιών, το οποίο παραδόθηκε στις κυπριακές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Fact in Face από τοπικά μέσα, το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου εντοπίστηκε στην περιοχή Πισσούρι, όπου συνεχίζονται έρευνες αστυνομίας, διασωστών και εθελοντών.



Το Fact in Face απορρίπτει ως πρόωρα τα σενάρια αυτοκτονίας που κυκλοφόρησαν, σημειώνοντας ότι συγγενείς του Μπάουμγκερτνερ περιγράφουν έναν άνθρωπο δραστήριο, αισιόδοξο και με σαφή επαγγελματικά σχέδια για το 2026. Όπως τονίζουν, δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να προϊδεάζει για αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η πηγή στο ιστορικό της σύγκρουσης γύρω από την Uralkali και στη ρήξη μεταξύ Κερίμοφ και Καντίροφ, η οποία, σύμφωνα πάντα με το Fact in Face, ουδέποτε ξεπεράστηκε ουσιαστικά. Η σύγκρουση αυτή επανήλθε με σφοδρότητα το 2024–2025, όταν τα δύο στρατόπεδα βρέθηκαν αντιμέτωπα για τον έλεγχο της Wildberries, με τον Καντίροφ να φτάνει στο σημείο να καταγγείλει δημόσια σχέδιο δολοφονίας εις βάρος του και να κηρύξει «αιματηρή βεντέτα».



Όπως υπογραμμίζει το Fact in Face, παρότι η σύγκρουση φέρεται να «πάγωσε» κατόπιν άτυπης παρέμβασης του Κρεμλίνου, αυτό δεν σημαίνει ότι οι παράπλευρες συγκρούσεις έχουν τερματιστεί. Αντίθετα, εκτιμάται ότι πρόσωπα του στενού κύκλου του Κερίμοφ, όπως ο Μπάουμγκερτνερ, παραμένουν ευάλωτοι στόχοι.



Πηγές: Philenews, SigmaLive