Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου η δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Στο δικαστήριο βρέθηκε και ο Μάνος Δασκαλάκης - Η νέα συνήγορος της Πισπιρίγκου ζήτησε την αναβολή, καθώς έπρεπε να παρασταθεί σήμερα στη Λάρισα στη δίκη για τα βίντεο στην υπόθεση των Τεμπών