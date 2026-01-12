ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στο Εφετείο η Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, δείτε βίντεο

Η διαδικασία είχε αναβληθεί, προκειμένου η νέα συνήγορος υπεράσπισης να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει την ογκώδη δικογραφία

Λίγο πριν τις 9 το πρωί έφτασε στο Εφετείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης θανάτου της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η διαδικασία είχε αναβληθεί για τη σημερινή ημερομηνία (12 Ιανουαρίου), προκειμένου η νέα συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή —η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια— να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει την ογκώδη δικογραφία.



Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δολοφόνησε την 8χρονη κόρη της με χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης, κατηγορία την οποία η ίδια αρνείται. Σημειώνεται τέλος, πως η 37χρονη έχει καταδικαστεί (τον περασμένο Μάρτιο) σε δύο ακόμη φορές ισόβια για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.
