Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν βαρυχειμωνιά από την Κυριακή σε όλη τη χώρα: Δείτε χάρτες, σε ποιες περιοχές θα πέσει ραγδαία η θερμοκρασία

Πού θα πέσουν χιόνια και πού αναμένονται οι χαμηλότερες θερμοκρασίες





Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 12/01 και Τρίτης 13/01, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Το πρωί και των δύο αυτών ημερών αναμένεται παγετός, με θερμοκρασίες κάτω του μηδενός ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών.







Σύμφωνα με αναλύσεις των προγνωστικών χαρτών, οι ψυχρές αέριες μάζες που θα επηρεάσουν τη χώρα εμφανίζονται με γαλάζιες και μπλε αποχρώσεις στις χάρτες σε ύψος περίπου 1.500 μέτρων πάνω από το έδαφος, δείχνοντας σαφώς πιο ψυχρό αέρα να κατευθύνεται προς την Ελλάδα.



Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αρχικά πιο αισθητή στα βόρεια ηπειρωτικά, με τις μέγιστες τιμές να μειώνονται σημαντικά, ενώ στα ανατολικά και νότια τμήματα η πτώση θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας θα σημειωθεί παγετός το πρωί, με πιθανότητα να καταγραφούν θερμοκρασίες υπό το μηδέν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.











Συνολικά, το ψυχρό κύμα που φέρνει αυτή η πτώση στη θερμοκρασία αποτελεί συνέχεια ενός χειμωνιάτικου μοτίβου καιρού, με εναλλαγές μεταξύ βροχών, ισχυρών ανέμων και πλέον έντονου ψύχους, και έρχεται να καθιερώσει το τριήμερο 11–13 Ιανουαρίου 2026 ως μια από τις πιο ψυχρές περιόδους μέχρι στιγμής για τον χειμώνα σε πολλές περιοχές της χώρας.



Ο καιρός σήμερα Στα δυτικά και νοτιοδυτικά και στα ορεινά της Κρήτης αναμένονται βροχοπτώσεις και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες αναμένονται έως το πρωί στα Δωδεκάνησα, τις μεσημεριανές ώρες στα βόρεια και στη Θεσσαλία και από το απόγευμα κι έπειτα στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε περιοχές των ορεινών ηπειρωτικών από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης στα νότια θα είναι σχετικά αυξημένες.



Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 14, στη Θεσσαλία από 3 έως 19, στην Ήπειρο από 5 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 18, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 17, στις Κυκλάδες από 13 έως 17, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 17 και στην Κρήτη από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 8 μποφόρ. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους έως 8 μποφόρ.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων, τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως τις πρώτες βραδινές ώρες 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Κυριακή 11 Ιανουαρίου Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 5 με 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 14 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.



Ο καιρός τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός. Στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο βροχές ή χιονόνερο και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.



Ο καιρός την Τρίτη 13 Ιανουαρίου Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.



Ο καιρός την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.