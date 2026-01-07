Καιρός: Μέχρι την Πέμπτη οι καταιγίδες, ακολουθεί αρκετό κρύο και χιόνια: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή από την Πέμπτη - Η πρόγνωση Μαρουσάκη





Η κακοκαιρία, δε, θα συνεχιστεί και την Πέμπτη όπου, όμως, θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει πιο αισθητή την Παρασκευή.



Κλέαρχος Μαρουσάκης, η πτώση της



Όσον αφορά τα







Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πέμπτη Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας), στην Ήπειρο (κυρίως περιφεριακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων και Άρτας), στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφεριακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας), στη δυτική και νότια Πελοπόνησσο καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους, έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.



Στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα διατηρηθούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς με την ίδια ένταση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.



Από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.



Ο καιρός την Παρασκευή

Αρχικά στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι αναμένεται βαθμιαία βελτίωση. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια όπου από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα. Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.



Ο καιρός για το Σάββατο

Στα δυτικά ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.



Ο καιρός την Κυριακή Στη δυτική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από τα βόρεια.