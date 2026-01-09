Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Δικογραφία κατά των αγροτών που έθεσαν σε κίνδυνο ζωές οδηγών στην Εθνική Οδό Κορίνθου–Τριπόλεως
Δημογλίδου: Οι αγρότες που φαίνονται στο βίντεο έχουν ταυτοποιηθεί - Στο ύψος της Νεμέας το επικίνδυνο μπλόκο που έστησαν την Κυριακή αγρότες από την Κορινθία
Δικογραφία σε βάρος των αγροτών που πριν από λίγα 24ωρα μπήκαν στην εθνική οδό Κορίνθου-Τριπόλεως για να στήσουν μπλόκο σε επικίνδυνο για την ασφάλεια των οδηγών σημείο, έχει σχηματίσει η ΕΛΑΣ όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Όπως είπε όσοι εμφανίζονται στο επίμαχο βίντεο έχουν ταυτοποιηθεί.
«Θα μπορούσε να είχε σημειωθεί πολύ σοβαρό τροχαίο, ήταν ίσως η πιο σοβαρή πράξη που είδαμε κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων» είπε η κυρία Δημογλίδου.
Όπως εξήγησε η δικογραφία που έχει αποσταλεί στον εισαγγελέα αφορά επικίνδυνες παραβάσεις και παρακώλυση συγκοινωνίας
Η «καταδρομική» και εξαιρετικά επικίνδυνη κίνηση των αγροτών της Κορινθίας να κλείσουν την Εθνική Οδό Κορίνθου-Τριπόλεως στο ύψος της Νεμέας έγινε την Κυριακή.
Όπως φαίνεται στα πλάνα το μπλόκο στήθηκε σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο χωρίς να λαμβάνεται καμία πρόβλεψη για την ασφάλεια των οχημάτων που κινούνται με υψηλές ταχύτητες και μάλιστα πάνω σε στροφή.
Ομάδα αγροτών μπήκε στην εθνική οδό μέσω παράπλευρης πρόσβασης, παρακάμπτοντας τις μπάρες και διέκοψε την κυκλοφορία και στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Το επικίνδυνο μπλόκο
