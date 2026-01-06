Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Αγροτικό μπλόκο θέτει σε κίνδυνο ζωές οδηγών στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως
Χωρίς μέτρα ασφαλείας το κλείσιμο της Κορίνθου – Τριπόλεως στο ύψος της Νεμέας, πάνω σε στροφή με υψηλές ταχύτητες
Με μία «καταδρομική» κίνηση, οι αγρότες της Κορινθίας κλείνουν την Εθνική Οδό Κορίνθου-Τριπόλεως στο ύψος της Νεμέας την Κυριακή.
Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί στην κάμερα προκαλούν προβληματισμό, καθώς όπως φαίνεται το μπλόκο στήνεται σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο χωρίς να λαμβάνεται καμία πρόβλεψη για την ασφάλεια των οχημάτων που κινούνται με υψηλές ταχύτητες και μάλιστα πάνω σε στροφή.
Ομάδα αγροτών μπήκε στην εθνική οδό μέσω παράπλευρης πρόσβασης, παρακάμπτοντας τις μπάρες και διέκοψε την κυκλοφορία και στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Το σημείο παραμένει κλειστό για τρίτη ημέρα και παρουσία των αγροτών ενισχύεται, καθώς καταφθάνουν συνεχώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από χωριά της Νεμέας και την Αργολίδα.
